Песков объяснил задержку начала переговоров Путина и Орбана

Песков объяснил, почему переговоры Путина и Орбана не начались сразу

Виктор Орбан (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после прибытия в Кремль готовился к встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, они не общались тет-а-тет, Орбан просто готовился к переговорам. Ему были обеспечены для этого все условия», — ответил Песков на вопрос, была ли у Путина и Орбана личная встреча в это время (цитата по ТАСС).

Орбан прибыл в Москву на переговоры с Путиным 28 ноября. Консультации продолжались четыре часа.

В состав венгерской делегации вошли примерно десять человек, в том числе министр иностранных дел Петер Сийярто, министр транспорта Янош Лазар и советник по национальной безопасности Марцел Биро. С российской стороны в переговорах участвовали помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Александр Новак и министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Успешные переговоры в Москве: энергоснабжение Венгрии остается надежным», — оценил потом Орбан.