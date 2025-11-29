Песков объяснил задержку начала переговоров Путина и Орбана
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после прибытия в Кремль готовился к встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, они не общались тет-а-тет, Орбан просто готовился к переговорам. Ему были обеспечены для этого все условия», — ответил Песков на вопрос, была ли у Путина и Орбана личная встреча в это время (цитата по ТАСС).
Орбан прибыл в Москву на переговоры с Путиным 28 ноября. Консультации продолжались четыре часа.
В состав венгерской делегации вошли примерно десять человек, в том числе министр иностранных дел Петер Сийярто, министр транспорта Янош Лазар и советник по национальной безопасности Марцел Биро. С российской стороны в переговорах участвовали помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Александр Новак и министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Успешные переговоры в Москве: энергоснабжение Венгрии остается надежным», — оценил потом Орбан.
