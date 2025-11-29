 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Песков объяснил задержку начала переговоров Путина и Орбана

Песков объяснил, почему переговоры Путина и Орбана не начались сразу
Виктор&nbsp;Орбан
Виктор Орбан (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после прибытия в Кремль готовился к встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, они не общались тет-а-тет, Орбан просто готовился к переговорам. Ему были обеспечены для этого все условия», — ответил Песков на вопрос, была ли у Путина и Орбана личная встреча в это время (цитата по ТАСС).

Орбан приехал в Кремль
Политика

Орбан прибыл в Москву на переговоры с Путиным 28 ноября. Консультации продолжались четыре часа.

В состав венгерской делегации вошли примерно десять человек, в том числе министр иностранных дел Петер Сийярто, министр транспорта Янош Лазар и советник по национальной безопасности Марцел Биро. С российской стороны в переговорах участвовали помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Александр Новак и министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Успешные переговоры в Москве: энергоснабжение Венгрии остается надежным», — оценил потом Орбан.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Дмитрий Песков Владимир Путин Виктор Орбан переговоры Венгрия
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Материалы по теме
Орбан положительно оценил переговоры с Путиным в Москве
Политика
Может ли визит Орбана в Москву придать импульс переговорам по Украине
Политика
Орбан выразил надежду, что инициативы по Украине приведут к миру
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 13:13 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 13:13
В офисе Зеленского назвали преемника Ермака в переговорной делегации Политика, 13:25
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 13:21
Песков объяснил задержку начала переговоров Путина и Орбана Политика, 13:17
Вяльбе связала с болезнью плохую форму Большунова на старте сезона Спорт, 13:15
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
Володин рассказал, какие законы вступают в силу в декабре Общество, 13:07
До пяти выросло число пострадавших при атаке дронов в Волгограде Политика, 13:04
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Власти Турции сообщили о повторной атаке на танкер в Черном море Политика, 12:46
РФС поддержал все спорные решения судьи в матче «Спартак» — ЦСКА Спорт, 12:45
The Guardian назвала три причины победы ЕС в «спасении» Украины от США Политика, 12:38
В Киеве после взрывов без электричества остались более 500 тыс. абонентов Политика, 12:36
Экс-пилота «Формулы-1» задержали в Германии по обвинению в мошенничестве Спорт, 12:32
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30