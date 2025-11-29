 Перейти к основному контенту
Политика
ФСБ опубликовала показания задержанного за попытку теракта на газопроводе

Задержанный за попытку теракта в Подмосковье рассказал об инструктаже СБУ

Video

ФСБ опубликовала видео показаний мужчины, задержанного за попытку совершения теракта на магистральном газопроводе в Московской области. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

На видео ФСБ мужчина признается, что с 2015 года проживал на Украине. В 2022 году он захотел оформить вид на жительство, но началась спецоперация, и реализовать это не удалось. В результате, по словам задержанного, его поместили в центр временного содержания иностранцев, куда к подозреваемому три раза приходили сотрудники спецслужб.

«Уговаривали меня и вербовали на работу. [Обещали], что они предоставят мне гражданство, вид на жительство», — говорит он. Позднее мужчина прибыл в Россию, где ему начал настойчиво звонить куратор — сотрудник спецслужб Украины — и давать задержанному задания. Поначалу мужчина отказывался, однако потом приступил к их выполнению.

По его словам, украинский куратор сказал ему, чтобы он выдвинулся на место и отправил координаты локации. «Он мне сбросил точки, локацию, чтобы я пробурил электрическим буром, это оказался газопровод, чтобы я рядом с газопроводом сделал. Сбросил мне видеоинструкцию, чтобы я подъехал, в вечернее время пробурил там лунку, срезал головку на капсуле, нажал на кнопку, обмотал веревочкой со скотчем, чтобы не упала, и аккуратно опустил на дно лунки», — рассказал задержанный.

После этого он должен был закопать бомбу, замаскировать и поставить фотоловушку на дереве напротив, а также сообщить о проделанной работе куратору. Во время бурения лунки злоумышленника задержали сотрудники ФСБ.

Туляка осудили на 16 лет за госизмену, диверсию и терроризм
Политика
Фото:Прокуратура Тульской области

По данным ФСБ, мужчину завербовали на Украине в 2024 году во время нахождения в центре временного содержания иностранцев, где он оказался за нарушение миграционного законодательства. Затем его под видом депортации направили в Россию.

В ноябре 2025 года он купил автомобиль и электробур, на что ему дали $4 тыс., после чего забрал из тайника СВУ, получив координаты от куратора. Согласно заданиям, он должен был пробурить грунт над газопроводом, установить и активировать СВУ, а затем уехать из России, чтобы вернуться на Украину.

У задержанного изъяли четыре замаскированных под монтажный клей самодельных взрывных устройства и средства связи для конспиративного общения.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Теракты подрыв ФСБ показания Московская область
