ФСБ опубликовала показания задержанного за попытку теракта на газопроводе
ФСБ опубликовала видео показаний мужчины, задержанного за попытку совершения теракта на магистральном газопроводе в Московской области. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
На видео ФСБ мужчина признается, что с 2015 года проживал на Украине. В 2022 году он захотел оформить вид на жительство, но началась спецоперация, и реализовать это не удалось. В результате, по словам задержанного, его поместили в центр временного содержания иностранцев, куда к подозреваемому три раза приходили сотрудники спецслужб.
«Уговаривали меня и вербовали на работу. [Обещали], что они предоставят мне гражданство, вид на жительство», — говорит он. Позднее мужчина прибыл в Россию, где ему начал настойчиво звонить куратор — сотрудник спецслужб Украины — и давать задержанному задания. Поначалу мужчина отказывался, однако потом приступил к их выполнению.
По его словам, украинский куратор сказал ему, чтобы он выдвинулся на место и отправил координаты локации. «Он мне сбросил точки, локацию, чтобы я пробурил электрическим буром, это оказался газопровод, чтобы я рядом с газопроводом сделал. Сбросил мне видеоинструкцию, чтобы я подъехал, в вечернее время пробурил там лунку, срезал головку на капсуле, нажал на кнопку, обмотал веревочкой со скотчем, чтобы не упала, и аккуратно опустил на дно лунки», — рассказал задержанный.
После этого он должен был закопать бомбу, замаскировать и поставить фотоловушку на дереве напротив, а также сообщить о проделанной работе куратору. Во время бурения лунки злоумышленника задержали сотрудники ФСБ.
По данным ФСБ, мужчину завербовали на Украине в 2024 году во время нахождения в центре временного содержания иностранцев, где он оказался за нарушение миграционного законодательства. Затем его под видом депортации направили в Россию.
В ноябре 2025 года он купил автомобиль и электробур, на что ему дали $4 тыс., после чего забрал из тайника СВУ, получив координаты от куратора. Согласно заданиям, он должен был пробурить грунт над газопроводом, установить и активировать СВУ, а затем уехать из России, чтобы вернуться на Украину.
У задержанного изъяли четыре замаскированных под монтажный клей самодельных взрывных устройства и средства связи для конспиративного общения.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили