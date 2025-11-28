Туляка осудили на 16 лет за госизмену, диверсию и терроризм
Суд признал 30-летнего жителя Тульской области виновным по статьям о государственной измене, диверсии, участии в деятельности террористической организации и вандализме, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По версии следствия, в декабре 2023 года мужчина, став членом террористической организации, выполнял задания спецслужб Украины: поджег базовую станцию сотовой связи и нанес надписи на стены зданий с помощью аэрозольного баллончика. Его действия были пресечены сотрудниками УФСБ России по Тульской области.
Суд приговорил обвиняемого к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, из которых первые три года он проведет в тюрьме, с последующим ограничением свободы на один год, и конфискацией мобильного телефона. Приговор в законную силу пока не вступил.
В начале ноября ФСБ задержала 37-летнего москвича по подозрению в госизмене. По данным ведомства, он собирал для спецслужбы одной из стран НАТО сведения об оппозиционно настроенных россиянах. Мужчина передавал иностранной службе анкетные данные и другую информацию «для их дальнейшего склонения к конфиденциальному сотрудничеству».
Против него возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене (ст. 275 УК), максимальное наказание по которой — пожизненное заключение. Мужчину арестовали.
