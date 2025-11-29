Авиакомпании сообщили об отменах рейсов из-за проблем с самолетами Airbus

Авиакомпании в разных странах мира предупредили пассажиров о задержках и возможных отменах рейсов из-за необходимости обновить программное обеспечение (ПО) на части самолетов Airbus A320.

Накануне Airbus объявила о масштабном отзыве части самолетов семейства A320 из-за выявленных сбоев в системе управления. Из-за возможного искажения интенсивным солнечным излучением критически важных параметров на лайнерах планируют заменить программное обеспечение.

Саудовская авиакомпания Saudi Flynas в своем заявлении в соцсети Х сообщила, что получила официальную директиву Airbus в отношении самолетов A320, согласно которой из-за обновления ПО возможны задержки рейсов, а интервал между ними может быть увеличен.

О предстоящих ожидаемых перебоях предупредил в соцсети X и новозеландский авиаперевозчик Air New Zealand, отметив, что обновление систем затронет расписание рейсов и может привести к отменам. О риске массовых сбоев уведомило британское управление гражданской авиации.

Как сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники в отрасли, аналогичные сложности ожидаются у авиакомпаний IndiGo, Air India и Air India Express — этим перевозчикам также предстоит провести обновление ПО на своих воздушных судах.

Речь идет примерно о 6 тыс. самолетов — более половины мирового парка A320. У свыше 1 тыс. машин, по оценкам Airbus, может возникнуть необходимость и в замене оборудования. Компания предупредила, что меры повлекут массовые задержки и отмены рейсов.

Решение связано с анализом инцидента, произошедшего в США в октябре, после которого авиастроительная компания Airbus рекомендовала срочно обновить ПО примерно на шести тысячах машин семейства A320. Самолету, следовавшему рейсом Канкун (Мексика) — Ньюйарк (США) пришлось совершить аварийную посадку в штате Флорида из-за резкой потери высоты, передает France 24.