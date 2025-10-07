 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа
0

Airbus А320 назвали самым массовым пассажирским лайнером в истории

Reuters: Airbus A320 стал самым продаваемым в истории гражданской авиации
Airbus A320
Airbus A320 (Фото: Jon Nazca / Reuters)

Семейство самолетов Airbus A320 стало самым продаваемым в истории гражданской авиации, превзойдя по общему количеству выпущенных лайнеров своего основного конкурента — Boeing 737. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на отчет британской консалтинговой компании Cirium.

Согласно отчету, многолетний рекорд Boeing был побит после того, как 6 октября самолет Airbus A320 доставили саудовской авиакомпании Flynas, в результате чего поставки A320 с момента начала эксплуатации в 1988 году достигли 12 260 самолетов. В Airbus пока не прокомментировали это достижение.

Bloomberg рассказал о проблемах крупнейшего в мире самолета Airbus
Бизнес
Airbus A380

Airbus, уже являющийся мировым лидером по годовым поставкам самолетов, достиг пика в конкурентной борьбе на рынке узкофюзеляжных лайнеров. В настоящее время Airbus расширяет производство в США и Китае, отмечает агентство.

A320 был представлен в 1984 году. Совершив первый полет три года спустя, лайнер представил ключевое нововведение: инженеры Airbus в Тулузе впервые в истории массовой авиации применили электродистанционную систему управления. Несмотря на первоначальное сопротивление со стороны профсоюзов и ряда авиакомпаний, эта технология впоследствии стала отраслевым стандартом.

В Reuters добавили, что Boeing и Airbus, как ожидается, представят новые модели этого сегмента в следующем десятилетии, однако на конференции ISTAT в Праге 6 октября оба производителя заявили, что вряд ли приступят к разработке в ближайшее время, поскольку ждут прогресса в технологии двигателей.

Ранее Bloomberg описал проблемы, с которыми столкнулась другая модель самолетов Airbus — Airbus SE A380, — которая считается самым большим коммерческим пассажирским самолетом. Обслуживание устаревшего супербольшого самолета становится для авиакомпаний все более дорогостоящим.

Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год

Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия

Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации

Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

