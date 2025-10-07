Airbus А320 назвали самым массовым пассажирским лайнером в истории
Семейство самолетов Airbus A320 стало самым продаваемым в истории гражданской авиации, превзойдя по общему количеству выпущенных лайнеров своего основного конкурента — Boeing 737. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на отчет британской консалтинговой компании Cirium.
Согласно отчету, многолетний рекорд Boeing был побит после того, как 6 октября самолет Airbus A320 доставили саудовской авиакомпании Flynas, в результате чего поставки A320 с момента начала эксплуатации в 1988 году достигли 12 260 самолетов. В Airbus пока не прокомментировали это достижение.
Airbus, уже являющийся мировым лидером по годовым поставкам самолетов, достиг пика в конкурентной борьбе на рынке узкофюзеляжных лайнеров. В настоящее время Airbus расширяет производство в США и Китае, отмечает агентство.
A320 был представлен в 1984 году. Совершив первый полет три года спустя, лайнер представил ключевое нововведение: инженеры Airbus в Тулузе впервые в истории массовой авиации применили электродистанционную систему управления. Несмотря на первоначальное сопротивление со стороны профсоюзов и ряда авиакомпаний, эта технология впоследствии стала отраслевым стандартом.
В Reuters добавили, что Boeing и Airbus, как ожидается, представят новые модели этого сегмента в следующем десятилетии, однако на конференции ISTAT в Праге 6 октября оба производителя заявили, что вряд ли приступят к разработке в ближайшее время, поскольку ждут прогресса в технологии двигателей.
Ранее Bloomberg описал проблемы, с которыми столкнулась другая модель самолетов Airbus — Airbus SE A380, — которая считается самым большим коммерческим пассажирским самолетом. Обслуживание устаревшего супербольшого самолета становится для авиакомпаний все более дорогостоящим.
Читайте РБК в Telegram.
Литва снизила уровень охраны Тихановской. Раньше на это тратили €1 млн в год
Италия обратится к ООН с предложением олимпийского перемирия
Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации
Павел Дуров опубликовал кадры купания в водах озера Кольсай в Казахстане
Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции
FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе
Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС
Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине
Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов