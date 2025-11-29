 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Госдуме рассказали, кому положены досрочные выплаты зарплаты за декабрь

Работодатели должны будут заранее перечислить сотрудникам декабрьскую зарплату, если установленный в компании день выплат выпадает на новогодние каникулы. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Если день выплаты зарплаты совпадает с выходным, с праздничным днем, то выплата производится заранее», — напомнил Нилов.

Депутат уточнил, что, если установленная в организации дата не пересекается с новогодними праздниками, работодатель вправе перевести деньги уже после каникул без риска нарушить трудовое законодательство. Многие компании предпочитают закрыть все расчеты с сотрудниками до конца года, что парламентарий назвал позитивной практикой.

Нилов также отметил, что январь традиционно считается «специфическим месяцем» из-за длительных выходных, и Трудовой кодекс допускает выплачивать зарплату раз в полмесяца. Поэтому, если расчет за декабрь произведен досрочно, а в январе будет только одна выплата, претензий у Роструда, по его словам, возникнуть не должно.

С 1 января за счет повышения МРОТ вырастут зарплаты почти у 5 млн россиян
Общество
Фото:Zuykov Photography / Shutterstock

Ранее россиянам напомнили об изменении правил выплаты премий и 13-х зарплат. С 1 сентября 2025 года в Трудовой кодекс внесены изменения: в ст. 135 появилась норма, обязывающая фиксировать порядок премирования максимально конкретно. Работодатели, устанавливая сотрудникам 13-ю зарплату, должны подробно прописывать в локальных документах ее параметры — вид, размер, условия и сроки выплаты.

Размер выплаты может быть фиксированным или зависеть от результатов работы сотрудника, а налогообложение не отличается от обычной зарплаты.

Так называемую 13-ю зарплату чаще всего выплачивают в конце года, перед новогодними праздниками. Формального определения этой выплаты в Трудовом кодексе нет.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Госдума зарплата новогодние праздники Ярослав Нилов
Материалы по теме
В Думе напомнили о выплатах пенсий в ноябре заранее из-за праздников
Общество
Эксперты объяснили изменения в правилах выплаты премий и 13-й зарплаты
Общество
С 1 января за счет повышения МРОТ вырастут зарплаты почти у 5 млн россиян
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 05:23 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 05:23
Туск счел фатальным сочетанием отставку Ермака и встречу Орбана с Путиным Политика, 05:31
Авиакомпании сообщили об отменах рейсов из-за проблем с самолетами Airbus Общество, 05:18
Глава Таганрога рассказала о последствиях ночной массированной атаки Политика, 04:59
Ермак после отставки заявил, что отправляется на фронт Политика, 04:46
В Госдуме рассказали, кому положены досрочные выплаты зарплаты за декабрь Общество, 04:36
Народного артиста Шиловского похоронят на Троекуровском кладбище Общество, 04:07
Хегсет ответил на сообщения СМИ о его приказе «убивать всех» Политика, 04:04
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 03:52
Дочь мурманского губернатора стала жертвой мошенников Общество, 03:41
Орбан положительно оценил переговоры с Путиным в Москве Политика, 03:23
Защиту от «бабушкиной схемы» с квартирой нашли в принципе из «12 стульев» Общество, 03:02
США приостановили принятие решений по всем прошениям об убежище Политика, 02:41
Захар Прилепин вернулся на фронт в составе добровольческого корпуса Политика, 02:34
В Киеве сообщили о взрывах Политика, 02:13