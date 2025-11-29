В Госдуме рассказали, кому положены досрочные выплаты зарплаты за декабрь
Работодатели должны будут заранее перечислить сотрудникам декабрьскую зарплату, если установленный в компании день выплат выпадает на новогодние каникулы. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Если день выплаты зарплаты совпадает с выходным, с праздничным днем, то выплата производится заранее», — напомнил Нилов.
Депутат уточнил, что, если установленная в организации дата не пересекается с новогодними праздниками, работодатель вправе перевести деньги уже после каникул без риска нарушить трудовое законодательство. Многие компании предпочитают закрыть все расчеты с сотрудниками до конца года, что парламентарий назвал позитивной практикой.
Нилов также отметил, что январь традиционно считается «специфическим месяцем» из-за длительных выходных, и Трудовой кодекс допускает выплачивать зарплату раз в полмесяца. Поэтому, если расчет за декабрь произведен досрочно, а в январе будет только одна выплата, претензий у Роструда, по его словам, возникнуть не должно.
Ранее россиянам напомнили об изменении правил выплаты премий и 13-х зарплат. С 1 сентября 2025 года в Трудовой кодекс внесены изменения: в ст. 135 появилась норма, обязывающая фиксировать порядок премирования максимально конкретно. Работодатели, устанавливая сотрудникам 13-ю зарплату, должны подробно прописывать в локальных документах ее параметры — вид, размер, условия и сроки выплаты.
Размер выплаты может быть фиксированным или зависеть от результатов работы сотрудника, а налогообложение не отличается от обычной зарплаты.
Так называемую 13-ю зарплату чаще всего выплачивают в конце года, перед новогодними праздниками. Формального определения этой выплаты в Трудовом кодексе нет.
