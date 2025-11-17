 Перейти к основному контенту
Общество
С 1 января за счет повышения МРОТ вырастут зарплаты почти у 5 млн россиян

ФНПР: с 1 января зарплаты вырастут почти у 5 млн россиян за счет повышения МРОТ
С 1 января 2026 года заработная плата увеличится почти у 5 млн работников в результате опережающего роста минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Законодательно установлена норма об опережающем росте МРОТ темпами, превышающими темпы роста прожиточного минимума и индекса потребительских цен», — отметил Черногаев.

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»» предусматривает, что с 1 января 2026 года зарплаты вырастут у 4,6 млн работников. По данным ФНПР, после предыдущего повышения зарплаты выросли у 4,2 млн человек.

В Трудовой кодекс также внесены изменения, устанавливающие дополнительные выплаты сотрудникам, выполняющим функции наставников. Новая норма затрагивает интересы около 4 млн человек.

Комитет Госдумы поддержал увеличение МРОТ в 2026 году
Экономика
Фото:Олег Яковлев / РБК

13 ноября Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал принять во втором чтении законопроект об увеличении МРОТ с 1 января 2026 года до 27 093 руб. в месяц. Соответствующее решение было опубликовано в электронной базе парламента.

Инициативу анонсировал в сентябре премьер-министр Михаил Мишустин, который сообщил о планируемом повышении МРОТ более чем на 20%. 

После принятия Госдумой закон должен быть одобрен Советом Федерации и подписан президентом. Сейчас МРОТ составляет 22 440 руб., что превышает установленный с 1 января 2025 года прожиточный минимум в 17 733 руб. в месяц.

