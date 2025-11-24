 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Россиянам напомнили об изменении правил выплаты премий и 13-х зарплат

Юрист Хаминский напомнил об изменениях в выплатах 13-й зарплаты и премий

При установлении 13-й зарплаты сотрудникам работодатели должны указывать в документах вид, размер, условия и срок ее выплаты, сообщил «РИА Новости» руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«С 1 сентября 2025 года статью 135 Трудового кодекса РФ дополнили третьей частью, которая требует, что документы, устанавливающие премирование, должны четко описывать вид премии, размер, условия получения и срок выплаты», — напомнил он.

Хаминский подчеркнул, что 13-я зарплата — необязательная ежегодная премия, решение о выплате которой принимает работодатель. Она может быть фиксированной или зависеть от результатов работы сотрудника. Выплата облагается налогами и страховыми взносами так же, как обычная зарплата.

Если работник уволился до выплаты премии, но выполнил все условия для ее получения, премия должна быть выплачена полностью, заключил юрист.

13-я зарплата — премия, которую выплачивают чаще всего в конце календарного года, перед январскими праздниками. Трудовой кодекс не закрепляет понятие официально.

В Госдуме предложили исключить выходные из числа отпускных дней
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В России могут отменить утильсбор для работающих на газовом топливе машин
Плугина Ирина
зарплата премия работодатели Трудовой кодекс
