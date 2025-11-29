Трамп аннулировал приказы, подписанные Байденом с помощью автопера

Президент США Дональд Трамп объявил о признании недействительными всех документов и указов, подписанных его предшественником Джо Байденом с помощью автопера (механизм, воспроизводящий подпись). Заявление республиканец опубликовал в социальной сети Truth Social.

Трамп отметил, что использование автопера допускается лишь при прямом разрешении президента, а большинство документов Байдена было подписано с нарушением процедуры.

«Любой документ, подписанный «Сонным Джо Байденом» (англ. Sleepy Joe Biden) с помощью автопера, прекращает свое действие и больше не имеет силы», — написал Трамп.

Президент США добавил, что Байден не участвовал лично в процессе подписания и в случае утверждений о своем участии «будет привлечен к ответственности за лжесвидетельство».

Сам Трамп также признавал использование автоподписи, но подчеркивал, что прибегал к ней «только для совсем неважных документов», например для ответов на письма.

В сентябре портрет Байдена в Белом доме заменили фотографией автопера. По мнению республиканцев, экс-президент США был недееспособен, а сотрудники его администрации использовали автоперо для подписи документов от его имени.

Летом Трамп поручил провести расследование, заявив, что автоподпись Байдена использовалась под тысячами документов, чтобы «добиться радикальных политических изменений». Историю с применением автопера он назвал одним из самых громких скандалов в истории Соединенных Штатов после выборов 2020 года.

В ответ на обвинения Байден назвал Трампа и республиканцев «лжецами». По словам экс-президента США, он устно одобрял все решения.