Байден заявил, что устно одобрил все приказы о помиловании с автоподписью
Бывший президент США Джо Байден в интервью The New York Times заявил, что устно одобрил все решения о помиловании и смягчении наказания, вынесенные в конце его срока.
Он назвал «лжецами» нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа и республиканцев, утверждающих, что его помощники пользовались автоперьями, чтобы подписывать документы без его ведома.
«Я принимал все решения», — сказал Байден в телефонном интервью. По его словам, он поручил своим подчиненным использовать автоподпись на приказах о помиловании, поскольку «мы говорим о большом количестве людей».
Администрация Трампа, Минюст и конгресс начали расследования ряда решений о помиловании, принятых экс-президентом в последние недели его пребывания у власти. Республиканцы в конгрессе потребовали допросить под присягой бывших помощников Байдена.
Газета изучила несколько десятков писем, в которых обсуждались помилования, подписанные автоперьями. В администрации Байдена существовала процедура, позволяющая установить, что бывший глава Белого дома принимал решения устно на совещаниях до того, как секретарь аппарата Белого дома Стефани Фельдман пропускала приказы о помиловании через устройство для подписи, пишет NYT.
На вопрос о том, какие доказательства есть у администрации Трампа, заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс заявил, что Байдену «не следует доверять». «Правда о том, кто на самом деле управлял страной, еще выйдет наружу», — сказал он. В июне Трамп на вопрос, обнаружил ли он доказательства того, что что-либо было подписано без ведома Байдена, ответил отрицательно, но сослался на выступление соперника на дебатах в июне 2024 года, когда Байден, которому тогда был 81 год, запинался и давал уклончивые ответы. Вскоре после этого он снял свою кандидатуру с выборов.
Республиканцы утверждают, что Байден был недееспособен. Они считают, что его сотрудники сговорились использовать автоподпись для принятия решений от его имени.
В конце своего срока бывший глава Белого дома смягчил приговоры почти 4000 заключенных и превентивно помиловал тех, кому, по его мнению, грозили преследования со стороны администрации Трампа. В общей сложности с декабря по январь прошлого года автоперья использовались для 25 приказов о помиловании. Байден объяснил в интервью, что защитил этих людей, а также членов своей семьи. «Все знают, насколько он [Трамп] мстителен», — сказал Байден. И добавил: «Я осознанно принял все эти решения».
В течение трех месяцев бывший американский лидер одобрил четыре пакета прошений о помиловании, которые были подписаны с помощью автопера. Последний пакет был утвержден в последний день пребывания Байдена в должности. Он включал в себя превентивное помилование для членов его семьи и ряда лиц, чьи действия вызвали критику со стороны Трампа.
Байден заявил в интервью, что обсуждал каждого из высокопоставленных лиц со своими помощниками. В качестве примера он привел бывшего главу объединенного комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли. «Мы знаем, насколько мстителен Трамп, и я не сомневаюсь, что они бы преследовали Марка без всякой причины», — сказал Байден.
В декабре 2024 года экс-президент помиловал своего сына Хантера Байдена, которого обвиняли в незаконном хранении оружия и нарушении налогового законодательства. Это был единственный приказ за тот период, который Байден подписал собственноручно, пишет NYT.
В марте Трамп заявил, что подписанные автопером помилования недействительны. «Другими словами, Джо Байден их не подписывал, но, что еще важнее, он ничего о них не знал!» — утверждает американский лидер.
В июне Трамп поручил начать масштабное расследование в отношении Байдена и чиновников его администрации из-за автоподписи. Президент утверждал, что подпись его предшественника использовалась под тысячами документов, «чтобы добиться радикальных политических изменений».
Сам Трамп также признавал, что пользовался автопером, будучи президентом, но утверждал, что прибегал к нему «только для совсем неважных документов», например, для ответов на письма.
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