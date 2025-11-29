Орбан после встречи с Путиным поужинал борщом, салом и блинами с икрой
После окончания переговоров с президентом Владимиром Путиным премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил столичный ресторан «Живаго» и поужинал блюдами русской кухни, рассказали «РИА Новости» в заведении.
Ресторан находится напротив Кремля, на углу Моховой и Тверской улиц, в здании гостиницы «Националь».
«Орбан в ресторане «Живаго» с большим удовольствием попробовал блины с красной икрой, сало в шелухе — в ресторане сало готовят сами, предварительно отварив свинину в луковой шелухе», — рассказали агентству в ресторане.
Также венгерский премьер поужинал соленьями, борщом московским и сибирскими пельменями, в состав которых входят говядина, свинина, кролик, репчатый лук, сливочное масло и черный перец. Столы для делегации Орбана были забронированы заранее, заведение на спецобслуживание не закрывали.
В пятницу, 28 ноября Орбан посетил Москву для переговоров с Путиным. Консультации продолжались около четырех часов. В состав делегации Будапешта вошли глава МИДа Петер Сийярто, министр транспорта Янош Лазар и советник по нацбезопасности Марцел Биро. Со стороны России во встрече участвовали помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Александр Новак и министр иностранных дел Сергей Лавров.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Орбан прибыл в Москву «без европейского мандата».
Премьер Венгрии последовательно выступает против поставок вооружений Киеву и регулярно критикует санкционную политику ЕС. Будапешт не отправляет оружие на Украину и нередко блокирует ограничительные меры против Москвы. Летом 2024 года Орбан уже приезжал в российскую столицу.
