Суд арестовал организатора подмосковного рехаба, где избивали подростков
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу ранее задержанной организатору реабилитационного центра для подростков, в котором пытали и избивали несовершеннолетних, сообщила в телеграм-канале пресс-служба подмосковного управления Следственного комитета.
Женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, ограничении свободы и истязании.
«По ходатайству следствия <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
Организатора рехаба задержали в пятницу, 28 ноября. Следователи допросили подростков, их родителей и сотрудников учреждения, а также произвели осмотр помещения центра.
Во вторник, 25 ноября, в рехабе для подростков с различными зависимостями в городе Дедовске выявили факты избиения и пыток. По данным следствия, незаконный центр функционировал с августа по ноябрь 2025 года.
Законные представители детей помещали их в центр по заключенному договору для работы с психологами, но в действительности подростки подвергались физическому насилию. 16-летнего постояльца реабилитационного центра госпитализировали в реанимацию с множественными травмами головы, туловища и конечностей, а также со следами связывания рук и ног.
Обвинения были предъявлены администратору центра и одной из его постояльцев — 18-летней девушке, также принимавшей участие в насилии над подростками.
