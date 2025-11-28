Суд арестовал организатора подмосковного рехаба, где избивали подростков

Video

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу ранее задержанной организатору реабилитационного центра для подростков, в котором пытали и избивали несовершеннолетних, сообщила в телеграм-канале пресс-служба подмосковного управления Следственного комитета.

Женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних, ограничении свободы и истязании.

«По ходатайству следствия <...> избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Организатора рехаба задержали в пятницу, 28 ноября. Следователи допросили подростков, их родителей и сотрудников учреждения, а также произвели осмотр помещения центра.

Во вторник, 25 ноября, в рехабе для подростков с различными зависимостями в городе Дедовске выявили факты избиения и пыток. По данным следствия, незаконный центр функционировал с августа по ноябрь 2025 года.

Законные представители детей помещали их в центр по заключенному договору для работы с психологами, но в действительности подростки подвергались физическому насилию. 16-летнего постояльца реабилитационного центра госпитализировали в реанимацию с множественными травмами головы, туловища и конечностей, а также со следами связывания рук и ног.

Обвинения были предъявлены администратору центра и одной из его постояльцев — 18-летней девушке, также принимавшей участие в насилии над подростками.