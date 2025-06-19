На борту загоревшегося в Оманском заливе танкера были семь россиян

Капитаном судна также был гражданин России. Танкеры Adalynn и Front Eagle столкнулись у берегов ОАЭ 17 июня

Фото: NASA

Семь граждан России находились на борту танкера Adalynn, загоревшегося в Оманском заливе, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя генконсульства России в Дубае.

По данным диппредставительства, капитаном судна также был россиянин. Генконсульство поддерживает связь с гражданами России, которых эвакуировали с танкера.

Во вторник, на второй день после аварии, Национальная гвардия ОАЭ эвакуировала 24 члена экипажа с нефтяного танкера, сообщило накануне Anadolu Ajansı.

17 июня два нефтяных танкера столкнулись недалеко от якорной стоянки Хор Факкан (ОАЭ), на обоих судах начался пожар.

Adalynn на момент столкновения шло без груза из американского порта Анкоридж. Второе судно, под флагом Либерии, Front Eagle, было загружено сырой нефтью и направлялось в порт Чжоушань в Китае.

Bloomberg отмечал, что о пожаре у берегов ОАЭ свидетельствуют термоточки на карте ресурса NASA FIRMS (Fire Information for Resource Management System). Из данных отслеживания судов, на которые ссылается агентство, следует, что координаты совпадают с маршрутами танкеров Adalynn и Front Eagle.