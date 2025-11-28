 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Мерц заявил, что Орбан поехал в Москву без мандата от Европейского союза

Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил поездку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, подчеркнув, что тот действует без европейского мандата и без согласования с партнерами по ЕС. Об этом сообщает Comdirect.

«Этот визит происходит без какого-либо мандата от Европейского союза и без координации с нами», — заявил Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словении Робертом Голобом в Берлине.

Голоб поддержал критику, заявив, что не будет дипломатничать: «Виктор Орбан уже давно не играет за европейскую команду». По его словам, от текущего визита в Москву не стоит ожидать никакой пользы для ЕС, поскольку Орбан действует в собственных интересах.

В пятницу, 28 ноября, Орбан провел в Кремле переговоры с президентом России Владимиром Путиным, на которых планируется обсуждение вопросов энергоснабжения и украинского конфликта.

Днем Орбан приехал для переговоров в Кремль. В переговорах также участвовали помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Александр Новак и глава МИДа Сергей Лавров.

Перед вылетом в Москву Орбан сообщил журналистам, что намерен обсудить с Путиным условия энергоснабжения страны на ближайшую зиму и следующий год. Он также отметил, что разговор об урегулировании конфликта на Украине стороны «вряд ли смогут избежать».

Последний раз венгерский премьер посещал Москву летом 2024 года в период председательства Венгрии в ЕС. Тогда он обсуждал с Путиным ситуацию на Украине, несмотря на отсутствие мандата Евросоюза на этот визит, на что указал действовавший тогда глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Евросоюз ЕС Фридрих Мерц
Материалы по теме
Орбан выразил надежду, что инициативы по Украине приведут к миру
Политика
Кадры приезда Орбана в Кремль на встречу с Путиным
Политика
Песков рассказал о визите Орбана в Москву
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 18:42 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 18:42
Зеленский уволил Ермака Политика, 18:52
Мэра Енисейска в его кабинете избил посетитель Общество, 18:49
К Ермаку пришли с обыском, он ушел в отставку. Спецэфир телеканала РБК Политика, 18:45
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Ozon назвал непродуманной идею банков об отмене скидок на маркетплейсах Экономика, 18:43
За два года доля «плохой» ипотеки на ИЖС подскочила более чем в 20 раз Недвижимость, 18:42
Зеленский сообщил, кто будет на переговорах с США после отставки Ермака Политика, 18:38
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
ПСБ стал победителем премии в области развития корпоративного спорта Пресс-релиз, 18:37
Экстрадиция: что это и какие страны не выдают преступников России База знаний, 18:34
Как технологии развивают российские косметическую промышленность Национальные проекты, 18:34
Жилье в новостройках Москвы в ноябре подешевело на 2% Недвижимость, 18:31
Чем известен Андрей Ермак, уволенный глава офиса Зеленского 18:29
Песков заявил, что Россия сейчас ведет переговоры по Украине только с США Политика, 18:29
Портал судов Москвы закрыли на выходные для технических работ Общество, 18:28