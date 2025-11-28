Мерц заявил, что Орбан поехал в Москву без мандата от Европейского союза
Канцлер Германии Фридрих Мерц осудил поездку премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву, подчеркнув, что тот действует без европейского мандата и без согласования с партнерами по ЕС. Об этом сообщает Comdirect.
«Этот визит происходит без какого-либо мандата от Европейского союза и без координации с нами», — заявил Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Словении Робертом Голобом в Берлине.
Голоб поддержал критику, заявив, что не будет дипломатничать: «Виктор Орбан уже давно не играет за европейскую команду». По его словам, от текущего визита в Москву не стоит ожидать никакой пользы для ЕС, поскольку Орбан действует в собственных интересах.
В пятницу, 28 ноября, Орбан провел в Кремле переговоры с президентом России Владимиром Путиным, на которых планируется обсуждение вопросов энергоснабжения и украинского конфликта.
Днем Орбан приехал для переговоров в Кремль. В переговорах также участвовали помощник президента Юрий Ушаков, вице-премьер Александр Новак и глава МИДа Сергей Лавров.
Перед вылетом в Москву Орбан сообщил журналистам, что намерен обсудить с Путиным условия энергоснабжения страны на ближайшую зиму и следующий год. Он также отметил, что разговор об урегулировании конфликта на Украине стороны «вряд ли смогут избежать».
Последний раз венгерский премьер посещал Москву летом 2024 года в период председательства Венгрии в ЕС. Тогда он обсуждал с Путиным ситуацию на Украине, несмотря на отсутствие мандата Евросоюза на этот визит, на что указал действовавший тогда глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
