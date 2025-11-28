В отель на западе Стамбула бросили ручную гранату

Фото: Shutterstock

Полиция Стамбула разыскивает бросившего ручную гранату в помещение отеля на бульваре Доган Араслы в районе Эсеньюрт на европейской — западной — стороне города, сообщает Hurriyet.

Боеприпас не взорвался, хотя чека у гранаты была выдернута, уточняет агентство IHA. Инцидент произошел в 09:30 по местному времени (столько же по мск).

На опубликованных кадрах видно, что участок бульвара перед отелем Agora Suites Motel оцеплен, напротив здания стоит полицейская бронемашина.

Этот апарт-отель имеет две звезды, в нем не более 100 номеров, в сервисе Booking.com у него более 1000 отзывов.

Последний крупный теракт в европейской части Стамбула произошел 13 ноября 2022 года. Сумку с бомбой оставили на улице Истикляль в районе Бейоглу, которая является полностью пешеходной и считается одной из главных туристических улиц города. Погибли шесть человек, не менее 80 получили ранения.

Полиция арестовала подозреваемую в теракте гражданку Сирии. Она признала вину и сообщила, что проходила обучение в лагере курдских сепаратистов.