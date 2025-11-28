 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В отель на западе Стамбула бросили ручную гранату

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Полиция Стамбула разыскивает бросившего ручную гранату в помещение отеля на бульваре Доган Араслы в районе Эсеньюрт на европейской — западной — стороне города, сообщает Hurriyet.

Боеприпас не взорвался, хотя чека у гранаты была выдернута, уточняет агентство IHA. Инцидент произошел в 09:30 по местному времени (столько же по мск).

На опубликованных кадрах видно, что участок бульвара перед отелем Agora Suites Motel оцеплен, напротив здания стоит полицейская бронемашина.

Этот апарт-отель имеет две звезды, в нем не более 100 номеров, в сервисе Booking.com у него более 1000 отзывов.

В Стамбуле после гибели трех туристов закрыли отель
Общество
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Последний крупный теракт в европейской части Стамбула произошел 13 ноября 2022 года. Сумку с бомбой оставили на улице Истикляль в районе Бейоглу, которая является полностью пешеходной и считается одной из главных туристических улиц города. Погибли шесть человек, не менее 80 получили ранения.

Полиция арестовала подозреваемую в теракте гражданку Сирии. Она признала вину и сообщила, что проходила обучение в лагере курдских сепаратистов.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Денис Малышев
Стамбул полиция граната гостиница
Материалы по теме
В Стамбуле на строящейся станции метро произошел обвал пород
Общество
В Стамбуле от отравления умер еще один член семьи туристов из Германии
Общество
Прокуратура назвала подозрительной гибель семьи туристов в Стамбуле
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 15:42 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 15:42
Каждый пятый россиянин планирует встретить Новый год на даче Недвижимость, 15:42
European Gymnastics допустил российских спортсменов к своим турнирам Спорт, 15:38
В МИД призвали проверить сообщения о доходах Бельгии от активов России Политика, 15:32
В Новороссийске после атаки БПЛА повреждены 34 многоквартирных дома Политика, 15:19
В завалах рухнувшего в Южно-Сахалинске ангара нашли третье тело погибшего Общество, 15:12
В отель на западе Стамбула бросили ручную гранату Политика, 15:10
Экс-футболист «Спартака» и сборной Польши развелся с женой-россиянкой Спорт, 15:09
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Экс-футболист ЦСКА Думбия назвал ошибкой переход в «Рому» в 2015 году Спорт, 15:07
Как управляющие компании работают в делюкс проектах Недвижимость, 15:00
Банк России анонсировал расширение тарифного коридора по ОСАГО Экономика, 14:55
OKX объявила чемпионат по трейдингу с призовым фондом до 1 млн USDT Крипто, 14:55
Минцифры напомнило, как снять охлаждение с иностранной сим-карты Технологии и медиа, 14:41
Кремль заявил о «шатающейся» системе на Украине из-за обысков у Ермака Политика, 14:35
Польша потребовала объяснений от Украины после коррупционного скандала Политика, 14:35