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В Турции запретили публиковать новости про взрыв в Стамбуле

В Турции запретили СМИ публиковать новости с места взрыва в Стамбуле
При взрыве, по последним данным, погибли шесть человек и 53 – пострадали. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал произошедшее терактом
Фото: Kemal Aslan / Reuters
Фото: Kemal Aslan / Reuters

В Турции ввели временный запрет на публикацию новостей о взрыве в Стамбуле, что включает в себя трансляцию с места событий и информации, за исключением официальных данных, о версиях произошедшего и подозреваемых, говорится на сайте Высшего совета по радио и телевидению.

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«Временный запрет на публикацию был введен Министерством культуры и туризма в связи со взрывом, произошедшим в районе Бейоглу в Стамбуле», — отмечается в сообщении.

Там также указывается, что СМИ должны воздержаться от публикации материалов, «которые могут вызвать страх, панику и беспорядки в обществе и служить целям террористических организаций».

Взрыв прогремел в районе 16:20 (совпадает с московским) на улице Истикляль в стамбульском районе Бейоглу. Она полностью пешеходная и считается одной из главных туристических улиц города. Там же расположено, в том числе, российское консульство. Улица перекрыта, оттуда начали выводить прохожих, официально о возможных причинах взрыва власти не сообщали, передает Yenisafak.

В результате взрыва погибли четыре человек и 38 получили ранения, сообщил в своем Twitter губернатор Стамбула Али Ерликая. Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что число погибших выросло до шести, пострадавших – до 53. Расследование начала главная прокуратура Стамбула, им займутся пять прокуроров, передает Anadolu.

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