В Стамбуле после гибели трех туристов закрыли отель

Фото: Chris McGrath / Getty Images

В Стамбуле полиция закрыла отель, в котором остановилась семья погибших туристов, еще несколько постояльцев обратились за медицинской помощью. Об этом сообщает телеканал NTV.

Семью туристов из ФРГ доставили в больницу из отеля 12 ноября, они жаловались на рвоту и недомогание. В тот же день их отпустили, однако в ночь на 13 ноября состояние детей трех и шести лет резко ухудшилось, семью вновь госпитализировали. Дети скончались 13 ноября, на следующий день умерла их мать. Отца поместили в отделение интенсивной терапии, он находится в критическом состоянии.

Еще два постояльца отеля, иностранные туристы, обратились за медицинской помощью 15 ноября. Власти Стамбула охарактеризовали их состояние как «хорошее», врачи наблюдают за ними. На следующий день с жалобами на низкое сердцебиение госпитализировали третьего туриста, который остановился с ними в одном номере отеля.

Изначально правоохранительные органы полагали, что причиной гибели матери и детей из ФРГ могло стать пищевое отравление. По подозрению в причинении смерти по неосторожности полиция задержала торговца мидиями, продавца рахат-лукума, владельца ресторана и еще одного человека.

Предварительные результаты анализа крови погибших матери и детей говорят об отсутствии признаков отравления. Прокуратура классифицировала инцидент как «подозрительную смерть», в ведомстве считают, что причиной гибели могли стать убийство или суицид.