Военная операция на Украине⁠,
Минобороны отчиталось об ударах по объектам энергетики на Украине

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные силы России нанесли удары по использующимся в интересах украинской армии объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, а также по пункту спутниковой связи, говорится в ежедневной сводке ведомства.

Кроме того, удары были нанесены по пунктам управления беспилотниками и местам дислокации украинских военных.

В ударах участвовали части оперативно-тактической авиации, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

