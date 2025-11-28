Рэпер Macan ушел на военную службу в Росгвардию

Андрей Косолапов (Macan) (Фото: Росгвардия)

Российский рэпер Андрей Косолапов, известный под сценическим псевдонимом Macan, прибыл в отдельную дивизию оперативного назначения имени Дзержинского для прохождения срочной военной службы. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии в телеграм-канале. Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что ему грозит уголовное дело за уклонение от службы.

Согласно сообщению ведомства, музыкант вместе с другими новобранцами пройдет курс молодого бойца, включающий физическую, огневую и специальную подготовку. Во время службы в Росгвардии он будет выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан в Московском регионе.

В августе 2025 года телеграм-канал Mash сообщал, что артисту грозило уголовное дело по ст. 328 УК за уклонение от призыва — по данным издания, с начала года музыкант проигнорировал шесть повесток.

РБК обратился за комментарием к представителю Macan и отцу рэпера, Кириллу Косолапову.

6 октября Андрей Косолапов сообщил о намерении пройти срочную службу в армии, опубликовав соответствующее заявление в Instagram (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена). Рэпер подчеркнул, что получил повестку в военкомате без каких-либо инцидентов, опровергнув слухи о своем уклонении от призыва.

17 октября музыкант уточнил дату начала службы — 28 ноября.