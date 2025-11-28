Рэпер Macan ушел на военную службу в Росгвардию
Российский рэпер Андрей Косолапов, известный под сценическим псевдонимом Macan, прибыл в отдельную дивизию оперативного назначения имени Дзержинского для прохождения срочной военной службы. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии в телеграм-канале. Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что ему грозит уголовное дело за уклонение от службы.
Согласно сообщению ведомства, музыкант вместе с другими новобранцами пройдет курс молодого бойца, включающий физическую, огневую и специальную подготовку. Во время службы в Росгвардии он будет выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан в Московском регионе.
В августе 2025 года телеграм-канал Mash сообщал, что артисту грозило уголовное дело по ст. 328 УК за уклонение от призыва — по данным издания, с начала года музыкант проигнорировал шесть повесток.
РБК обратился за комментарием к представителю Macan и отцу рэпера, Кириллу Косолапову.
6 октября Андрей Косолапов сообщил о намерении пройти срочную службу в армии, опубликовав соответствующее заявление в Instagram (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена). Рэпер подчеркнул, что получил повестку в военкомате без каких-либо инцидентов, опровергнув слухи о своем уклонении от призыва.
17 октября музыкант уточнил дату начала службы — 28 ноября.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили