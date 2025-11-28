 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Рэпер Macan ушел на военную службу в Росгвардию

Андрей Косолапов (Macan)
Андрей Косолапов (Macan) (Фото: Росгвардия)

Российский рэпер Андрей Косолапов, известный под сценическим псевдонимом Macan, прибыл в отдельную дивизию оперативного назначения имени Дзержинского для прохождения срочной военной службы. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии в телеграм-канале. Ранее телеграм-канал Mash сообщал, что ему грозит уголовное дело за уклонение от службы.

Согласно сообщению ведомства, музыкант вместе с другими новобранцами пройдет курс молодого бойца, включающий физическую, огневую и специальную подготовку. Во время службы в Росгвардии он будет выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан в Московском регионе.

В августе 2025 года телеграм-канал Mash сообщал, что артисту грозило уголовное дело по ст. 328 УК за уклонение от призыва — по данным издания, с начала года музыкант проигнорировал шесть повесток.

РБК обратился за комментарием к представителю Macan и отцу рэпера, Кириллу Косолапову.

Рэпер Macan заявил, что уйдет служить в армию
Общество
Рэпер Macan (Андрей Косолапов)

6 октября Андрей Косолапов сообщил о намерении пройти срочную службу в армии, опубликовав соответствующее заявление в Instagram (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена). Рэпер подчеркнул, что получил повестку в военкомате без каких-либо инцидентов, опровергнув слухи о своем уклонении от призыва.

17 октября музыкант уточнил дату начала службы — 28 ноября.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева, Анастасия Серова Анастасия Серова
рэпер срочная служба Росгвардия Московская область
Macan Косолапов Андрей фото
Macan Косолапов Андрей
рэп-исполнитель
6 января 2002 года
Материалы по теме
Рэпер Macan заявил, что уйдет служить в армию
Общество
Рэпер Macan назвал дату ухода в армию
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 14:02 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 14:02
Что означают обыски у Ермака на фоне переговоров о мирном плане Трампа Политика, 14:13
Путин допустил проведение саммита с Трампом в Будапеште Политика, 14:13
Глава МИД Турции заявил о встречах Нарышкина в Анкаре по Украине Политика, 14:08
Вице-губернатор Вологодской области ушел с поста после драки в баре Общество, 14:07
В Сириусе наградили лучших врачей России РБК Компании, 14:00
Кадры приезда Орбана в Кремль на встречу с Путиным Политика, 13:58
«Яндекс» решил закрыть сервис по продаже билетов на автобусы Технологии и медиа, 13:52
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Шведская лыжница Карлссон выиграла первую гонку нового сезона Кубка мира Спорт, 13:52
Ермаку не сообщили о подозрении после обыска Политика, 13:48
В Южно-Сахалинске в обрушившемся ангаре нашли тело погибшего Общество, 13:48
«Цифра» в динамике: как оценить IT-отрасль России Дискуссионный клуб, 13:43
Обвиняемые по делу Долиной получили реальные сроки Общество, 13:42
Южная Корея заподозрила хакеров из КНДР во взломе биржи Upbit на $30 млн Крипто, 13:41
Лавров ответил на вопрос, где он пропадал в последнее время Политика, 13:36