Политика⁠,
0

ФСБ отчиталась о задержании работавшего на спецслужбу НАТО жителя Москвы

ФСБ заявила, что 37-летний москвич передавал спецслужбе страны НАТО данные об оппозиционно настроенных россиянах, чтобы «склонить их к конфиденциальному сотрудничеству»
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

ФСБ задержала по подозрению в госизмене 37-летнего жителя Москвы, который, по ее данным, собирал для спецслужбы одной из стран НАТО сведения об оппозиционно настроенных россиянах. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Ведомство заявило, что мужчина передал иностранной спецслужбе их анкетные данные и другую информацию «для их дальнейшего склонения к конфиденциальному сотрудничеству».

Против задержанного возбудили уголовное дело по ст. 275 УК, максимальное наказание по ней предусматривает пожизненное заключение. Его арестовали.

Двух россиян осудили по делу о госизмене за сим-карты для Украины
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

В конце октября в Москве задержали 26-летнего мужчину, который, по данным ФСБ, передавал на Украину информацию о дислокации средств ПВО и других объектов Минобороны в Подмосковье и в Краснодарском крае. Ему также вменили госизмену.

В сентябре по этой же статье в подмосковном Климовске задержали россиянина, которого обвинили в переводе денег на счета, используемые для поддержки Вооруженных сил Украины. По данным ФСБ, он планировал присоединиться к ВСУ для участия в боевых действиях.

Теги
ФСБ госизмена НАТО уголовное дело спецслужбы
