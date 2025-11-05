ФСБ отчиталась о задержании работавшего на спецслужбу НАТО жителя Москвы
ФСБ задержала по подозрению в госизмене 37-летнего жителя Москвы, который, по ее данным, собирал для спецслужбы одной из стран НАТО сведения об оппозиционно настроенных россиянах. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Ведомство заявило, что мужчина передал иностранной спецслужбе их анкетные данные и другую информацию «для их дальнейшего склонения к конфиденциальному сотрудничеству».
Против задержанного возбудили уголовное дело по ст. 275 УК, максимальное наказание по ней предусматривает пожизненное заключение. Его арестовали.
В конце октября в Москве задержали 26-летнего мужчину, который, по данным ФСБ, передавал на Украину информацию о дислокации средств ПВО и других объектов Минобороны в Подмосковье и в Краснодарском крае. Ему также вменили госизмену.
В сентябре по этой же статье в подмосковном Климовске задержали россиянина, которого обвинили в переводе денег на счета, используемые для поддержки Вооруженных сил Украины. По данным ФСБ, он планировал присоединиться к ВСУ для участия в боевых действиях.
