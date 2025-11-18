С Киркорова потребовали ₽12 млн по кредиту

Филипп Киркоров (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

АО «Социум Трейд» требует в суде взыскать более 12 млн руб. с певца Филиппа Киркорова по кредиту и пени, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя артиста Романа Кузьмина.

По его словам, Киркоров взял кредит в Московском кредитном банке (МКБ) с условием, что выступит на корпоративном вечере в банке вместо оплаты. Выступление состоялось, отметил собеседник агентства.

По данным «РБК Компании», «Социум Трейд» занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

В сентябре 2025 года компания подала в Таганский районный суд Москвы иск к Киркорову о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору.

Истец указал, что ответчик в 2020 году получил в МКБ кредит на индивидуальных условиях. Позднее банк с согласия Киркорова уступил право требования истцу, отметили в объединенной пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

«В связи с тем что должник исполнил обязанность по возврату долга не в полном объеме, АО «Социум Трейд» просит суд взыскать с Филиппа Киркорова задолженность по кредитному договору», — пояснили в суде.

Согласно карточке дела 18 ноября состоялось предварительное судебное заседание. Рассмотрение по существу дела назначено на 12.00 24 декабря. Заседание объявлено открытым.

В октября 2025 года еще один иск к Киркорову об истребовании денежных средств принял к производству Арбитражный суд Москвы. Истец ООО «Культурная служба», просит взыскать с артиста более 7,6 млн руб.

«Общество с ограниченной ответственностью «Культурная служба» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Киркорову Филиппу Бедросовичу о взыскании денежных средств в сумме 7 678 073 руб. 20 коп.», — говорится в определении суда.

Согласно карточке дела, предварительное судебное заседание назначено на 12.30 26 января 2026 года.

ООО «Культурная служба» (ООО «КС») с 2010 года занимается организацией билетных касс и владеет торговой маркой PONOMINALU.RU.

В 2024 году с Киркорова взыскали задолженность по налогам и сборам за 2022 год в размере 7,97 млн руб. Помимо этого, его обязали выплатить 24 тыс. руб. в качестве госпошлины.