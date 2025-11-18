 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

С Киркорова потребовали ₽12 млн по кредиту

Филипп Киркоров
Филипп Киркоров (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

АО «Социум Трейд» требует в суде взыскать более 12 млн руб. с певца Филиппа Киркорова по кредиту и пени, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя артиста Романа Кузьмина.

По его словам, Киркоров взял кредит в Московском кредитном банке (МКБ) с условием, что выступит на корпоративном вечере в банке вместо оплаты. Выступление состоялось, отметил собеседник агентства.

По данным «РБК Компании», «Социум Трейд» занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления.

В сентябре 2025 года компания подала в Таганский районный суд Москвы иск к Киркорову о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору.

Истец указал, что ответчик в 2020 году получил в МКБ кредит на индивидуальных условиях. Позднее банк с согласия Киркорова уступил право требования истцу, отметили в объединенной пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

«В связи с тем что должник исполнил обязанность по возврату долга не в полном объеме, АО «Социум Трейд» просит суд взыскать с Филиппа Киркорова задолженность по кредитному договору», — пояснили в суде.

К Киркорову подали иск из-за долга по кредиту
Общество
Филипп Киркоров

Согласно карточке дела 18 ноября состоялось предварительное судебное заседание. Рассмотрение по существу дела назначено на 12.00 24 декабря. Заседание объявлено открытым.

В октября 2025 года еще один иск к Киркорову об истребовании денежных средств принял к производству Арбитражный суд Москвы. Истец ООО «Культурная служба», просит взыскать с артиста более 7,6 млн руб.

«Общество с ограниченной ответственностью «Культурная служба» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Киркорову Филиппу Бедросовичу о взыскании денежных средств в сумме 7 678 073 руб. 20 коп.», — говорится в определении суда.

Согласно карточке дела, предварительное судебное заседание назначено на 12.30 26 января 2026 года.

ООО «Культурная служба» (ООО «КС») с 2010 года занимается организацией билетных касс и владеет торговой маркой PONOMINALU.RU.

В 2024 году с Киркорова взыскали задолженность по налогам и сборам за 2022 год в размере 7,97 млн руб. Помимо этого, его обязали выплатить 24 тыс. руб. в качестве госпошлины. 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Небензя счел резолюцию США по Газе «очередным котом в мешке»

Финский президент спрогнозировал прямые переговоры Европы и России

Москва расторгла с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХ

Врачи назвали долю пациентов с лишним весом

Почему Трамп готовится встречать саудовского принца с особыми почестями

Трамп готов подписать законопроект о санкциях при одном условии — Reuters
Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Филипп Киркоров Долги кредит суд
Филипп Киркоров фото
Филипп Киркоров
певец, актер, шоумен
30 апреля 1967 года
Материалы по теме
«КП» узнала, что Киркоров не вступил в наследство покойного отца
Общество
Киркоров и Долина поддержали Крида после жалоб Мизулиной
Общество
Киркоров не пострадал при падении на сцене «Новой волны» в Казани
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 09:21
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
В Томске военного осудили за разжигание ненависти к сослуживцам Общество, 14:27
Индикатор Баффетта для японского рынка акций достиг рекордных 179% Инвестиции, 14:20
В Румынии разрешили вернуться жителям села после пожара судна на Украине Политика, 14:19
В СНБО назвали дату возвращения Умерова на Украину Политика, 14:18
В Свердловской области вводят ограничения на продажу энергетиков Общество, 14:14
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
В Новосибирске завершился шестидневный профориентационный фестиваль Отрасли, 14:13
Почти 90% россиян отложили покупку жилья более чем на два года Недвижимость, 14:11
Жанну Агалакову оштрафовали за нарушение порядка деятельности иноагента Политика, 14:11
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Госдума приняла во втором чтении проект госбюджета на три года Экономика, 14:07
Власти сообщили о серьезных повреждениях Старобешевской ТЭС после атаки Политика, 14:03
WB предупредила о «страданиях миллионов» в случае ограничения скидок Бизнес, 14:03