PR-директор рэпера Птахи опровергла арест его квартиры за неуплату ЖКХ
Сообщения об аресте квартиры рэпера Птахи (настоящее имя — Давид Нуриев) из-за долгов по ЖКХ в размере примерно в 370 тыс. руб. — неправда, сообщила РБК его PR-директор Марина Евстифеева.
«У Давида ничего не арестовывали. Это ложная информация», — сказала она.
Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что приставы арестовали у Птахи трехкомнатную квартиру в Басманном переулке в центре Москвы стоимостью примерно 35 млн руб. По данным Shot, рэпер не платил за ЖКХ с 2017 года, долг составил 372 тыс. руб.
Птаха, известный по участию в группе Centr вместе с Гуфом (Алексеем Долматовым), также был совладельцем и сооснователем музыкального лейбла, букинг-агентства и объединения ЦАО Records, которыми управлял в период с 2006 по 2017 год.
Ранее, в августе, суд в Москве взыскал долги по ЖКХ с рэпера Басты (Василия Вакуленко).
