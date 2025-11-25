 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

PR-директор рэпера Птахи опровергла арест его квартиры за неуплату ЖКХ

Представитель рэпера Птахи опровергла арест его квартиры за неуплату ЖКХ
Давид Нуриев (Птаха)
Давид Нуриев (Птаха) (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Сообщения об аресте квартиры рэпера Птахи (настоящее имя — Давид Нуриев) из-за долгов по ЖКХ в размере примерно в 370 тыс. руб. — неправда, сообщила РБК его PR-директор Марина Евстифеева.

«У Давида ничего не арестовывали. Это ложная информация», — сказала она.

В суд подали три иска против Собчак о взыскании платы за жилплощадь и ЖКХ
Общество
Ксения Собчак

Ранее телеграм-канал Shot сообщил, что приставы арестовали у Птахи трехкомнатную квартиру в Басманном переулке в центре Москвы стоимостью примерно 35 млн руб. По данным Shot, рэпер не платил за ЖКХ с 2017 года, долг составил 372 тыс. руб.

Птаха, известный по участию в группе Centr вместе с Гуфом (Алексеем Долматовым), также был совладельцем и сооснователем музыкального лейбла, букинг-агентства и объединения ЦАО Records, которыми управлял в период с 2006 по 2017 год.

Ранее, в августе, суд в Москве взыскал долги по ЖКХ с рэпера Басты (Василия Вакуленко).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белый дом заявил об «обновленных рамках» урегулирования после переговоров

Минобороны Британии заявило о перехвате российского военного корабля

Власти поддержали квоты для личных нелокализованных машин таксистов

Администрация Трампа досрочно распустила созданный Маском DOGE — Reuters

Стубб заявил о «нерешенных вопросах» после переговоров Украины и США

В Киеве рассказали о предупреждении США о критических месяцах для Украины
Авторы
Теги
Егор Алимов, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
рэпер Птаха арест приставы квартира Долги ЖКХ
Материалы по теме
В суд подали три иска против Собчак о взыскании платы за жилплощадь и ЖКХ
Общество
Налоговые органы получили возможность взыскивать долги без суда
Финансы
Суд взыскал с Басты долг по ЖКХ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 ноября
EUR ЦБ: 91,37 (+0,81) Инвестиции, 10:19 Курс доллара на 25 ноября
USD ЦБ: 78,92 (-0,1) Инвестиции, 10:19
Кто влюблен в море: как «Русский Краб» формирует новое поколение рыбаков Отрасли, 10:33
Умер призер чемпионата СССР по футболу в составе «Спартака» Крестененко Спорт, 10:33
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
В Молдавии зафиксировали пролет дрона в воздушном пространстве страны Политика, 10:28
Новая Москва стала первой по числу и доле сделок в новостройках в октябре Недвижимость, 10:27
Российский голкипер вошел в число звезд дня в НХЛ после «сухаря» Спорт, 10:21
В моду вошли лак и шубы в пол: почему началась вторая жизнь «фам фаталь» Life, 10:21
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Agile устарел: чем его можно заменитьПодписка на РБК, 10:20
В Таганроге ввели режим ЧС после атаки дронов Политика, 10:20
Выгода — не только деньги: какими стали современные банки для бизнеса Тренды, 10:19
Ущерб по делу продюсера «Ласкового мая» составил около 500 млн руб. Общество, 10:11
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03
Politico узнало, какой план представит США России в Абу-Даби Политика, 09:57
Три очка Кучерова и шатаут Василевского помогли «Тампе» обыграть клуб НХЛ Спорт, 09:45