На юге Москвы рухнули строительные леса с рабочими
На юге Москвы трое рабочих пострадали в результате падения строительных лесов, сообщили РБК в пресс-службе столичного МЧС.
По данным ведомства, инцидент произошел в четырехэтажном здании, которое находится на реконструкции. Строители в момент падения находились на лесах.
«Аварийно-спасательные работы не проводились. Рабочих осматривают медики», — уточнили в МЧС.
По данным ТАСС, трое пострадавших были госпитализированы. «Под завалами не осталось людей, трое ранее извлеченных рабочих госпитализированы. Всего пострадали пятеро», — сказал собеседник агентства.
По данным телеграм-канала «112», обрушение произошло у метро «Каширская».
По информации столичной прокуратуры, в больницу в результате происшествия попали двое рабочих субподрядной коммерческой организации. Установление причин обрушения взяла под свой контроль Нагатинская межрайонная прокуратура.
