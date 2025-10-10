 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

На юге Москвы рухнули строительные леса с рабочими

Три человека пострадали при обрушении строительных лесов на юге Москвы
Фото: Прокуратура Москвы / Telegram
Фото: Прокуратура Москвы / Telegram

На юге Москвы трое рабочих пострадали в результате падения строительных лесов, сообщили РБК в пресс-службе столичного МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел в четырехэтажном здании, которое находится на реконструкции. Строители в момент падения находились на лесах.

«Аварийно-спасательные работы не проводились. Рабочих осматривают медики», — уточнили в МЧС.

По данным ТАСС, трое пострадавших были госпитализированы. «Под завалами не осталось людей, трое ранее извлеченных рабочих госпитализированы. Всего пострадали пятеро», — сказал собеседник агентства.

По данным телеграм-канала «112», обрушение произошло у метро «Каширская».

По информации столичной прокуратуры, в больницу в результате происшествия попали двое рабочих субподрядной коммерческой организации. Установление причин обрушения взяла под свой контроль Нагатинская межрайонная прокуратура. 

Авторы
Теги
Елена Степанова Елена Степанова, Плугина Ирина
Москва строительные леса обрушение
