Кабул обсудил привлечение афганских мигрантов к сельхозработам в России
Кабул обсуждает с властями России вопрос привлечения трудовых мигрантов из Афганистана к работе в сельском хозяйстве, сообщил «РИА Новости» афганский посол в России Хассан Гулл Хассан.
По словам диппредставителя, тема была поднята во время недавнего посещения Татарстана, где у делегации Афганистана состоялась встреча с главой республики Рустамом Миннихановым. Он также уточнил, что Кабул предлагает рабочую силу для сельскохозяйственного сектора, однако рассчитывает в дальнейшем расширить сотрудничество и на другие сферы.
Хассан отметил, что конкретных договоренностей пока нет и обсуждение продолжается.
В начале ноября афганский регион Кандагар поставил в Россию 50 т яблок. Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забихулла Муджахид назвал запуск экспорта фруктов в Россию плодотворным шагом, отметив, что это поможет садоводам найти подходящие рынки сбыта.
Ранее Афганистан начал экспорт гранатов: первые поставки в Россию состоялись в конце октября.
