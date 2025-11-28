Кабул обсудил привлечение афганских мигрантов к сельхозработам в России

Кабул обсуждает с властями России вопрос привлечения трудовых мигрантов из Афганистана к работе в сельском хозяйстве, сообщил «РИА Новости» афганский посол в России Хассан Гулл Хассан.

По словам диппредставителя, тема была поднята во время недавнего посещения Татарстана, где у делегации Афганистана состоялась встреча с главой республики Рустамом Миннихановым. Он также уточнил, что Кабул предлагает рабочую силу для сельскохозяйственного сектора, однако рассчитывает в дальнейшем расширить сотрудничество и на другие сферы.

Хассан отметил, что конкретных договоренностей пока нет и обсуждение продолжается.

В начале ноября афганский регион Кандагар поставил в Россию 50 т яблок. Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забихулла Муджахид назвал запуск экспорта фруктов в Россию плодотворным шагом, отметив, что это поможет садоводам найти подходящие рынки сбыта.

Ранее Афганистан начал экспорт гранатов: первые поставки в Россию состоялись в конце октября.