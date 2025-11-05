 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Афганистан отправил в Россию 50 тонн яблок вслед за гранатами

Афганистан отправил в Россию первые 50 тонн яблок из Кандагара

Южный афганский регион Кандагар поставил в Россию 50 тонн яблок, сообщает новостной портал Alemarah.

До этого, Афганистан поставил в Россию гранаты. Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана охарактеризовал запуск экспорта яблок из Кандагара в Россию как плодотворный шаг.

Материал дополняется

Софья Полковникова
яблоки Афганистан Россия
