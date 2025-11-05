Общество,
Афганистан отправил в Россию 50 тонн яблок вслед за гранатами
Афганистан отправил в Россию первые 50 тонн яблок из Кандагара
Южный афганский регион Кандагар поставил в Россию 50 тонн яблок, сообщает новостной портал Alemarah.
До этого, Афганистан поставил в Россию гранаты. Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана охарактеризовал запуск экспорта яблок из Кандагара в Россию как плодотворный шаг.
