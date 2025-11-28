Слюсарь сообщил о последствиях атаки дронов на Ростовскую область

Средства противовоздушной обороны уничтожили над пятью районами Ростовской области, а также над Шахтами и Таганрогом, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

«Силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Чертковском, Октябрьском сельском, Шолоховском, Миллеровском, Дубовском районах, Шахтах и Таганроге», — написал он в своем телеграм-канале.

По его данным, обошлось без пострадавших.

Также в ночь на 28 ноября опасность атаки дронов в Таганроге Ростовской области объявила мэр города Светлана Камбулова в телеграм-канале.

Накануне, в ночь на 27 ноября, губернатор сообщил о ранении женщины при атаке дронов на поселок Дмитриадовский на юго-западе Ростовской области. В том же населенном пункте повреждения получил жилой дом.