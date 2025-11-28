В Сочи объявили беспилотную опасность

В Сочи ввели режим беспилотной опасности, сообщил мэр города Андрей Прошунин в телеграм-канале в 6:24 мск.

Мэр предупредил, что при объявлении тревоги находящимся дома гражданам следует немедленно отойти от окон и укрыться в помещениях без окон или комнатах, не выходящих в сторону моря.

На улице необходимо укрыться в цокольных этажах зданий, подвалах, тоннелях или подземных переходах. Автомобили и пространства у стен зданий не являются безопасными укрытиями, отметил Прошунин.

Также он призвал горожан воздержаться от съемки и публикаций в соцсетях материалов, касающихся работы ПВО, беспилотников, спецслужб и средств защиты объектов.

Ранее Росавиация сообщила о приостановке полетов в аэропорту Сочи в 5:39 мск. Вместе с сочинской воздушной гаванью полеты ограничили и два других аэропорта Краснодарского края — аэропорты Краснодара и Геленджика. Ограничения во всех трех аэропортах продолжают действовать.

В ночь на 28 ноября беспилотную опасность также объявляли мэр Новороссийска Андрей Кравченко и мэр Геленджика Алексей Богодистов.