 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Сочи объявили беспилотную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине

В Сочи ввели режим беспилотной опасности, сообщил мэр города Андрей Прошунин в телеграм-канале в 6:24 мск.

Мэр предупредил, что при объявлении тревоги находящимся дома гражданам следует немедленно отойти от окон и укрыться в помещениях без окон или комнатах, не выходящих в сторону моря.

На улице необходимо укрыться в цокольных этажах зданий, подвалах, тоннелях или подземных переходах. Автомобили и пространства у стен зданий не являются безопасными укрытиями, отметил Прошунин.

Три аэропорта Краснодарского края приостановили полеты
Политика

Также он призвал горожан воздержаться от съемки и публикаций в соцсетях материалов, касающихся работы ПВО, беспилотников, спецслужб и средств защиты объектов.

Ранее Росавиация сообщила о приостановке полетов в аэропорту Сочи в 5:39 мск. Вместе с сочинской воздушной гаванью полеты ограничили и два других аэропорта Краснодарского края — аэропорты Краснодара и Геленджика. Ограничения во всех трех аэропортах продолжают действовать.

В ночь на 28 ноября беспилотную опасность также объявляли мэр Новороссийска Андрей Кравченко и мэр Геленджика Алексей Богодистов.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Егор Алимов
Сочи Красноярский край Андрей Прошунин Воздушная тревога дроны
Материалы по теме
В Геленджике и Новороссийске объявили угрозу атаки дронов
Политика
Три аэропорта Краснодарского края приостановили полеты
Политика
Слюсарь сообщил о последствиях атаки дронов на Ростовскую область
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 07:42 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 07:42
Как признать ошибку так, чтобы сохранить авторитет: 3 шага — Fast CompanyПодписка на РБК, 08:02
Компании массово удаляют данные об активах. Как оценить «невидимку»Подписка на РБК, 08:01
Над Россией за ночь сбили 136 украинских дронов Политика, 07:53
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:46
В Ставропольском крае объявили беспилотную опасность Политика, 07:36
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 07:25
Москвичей предупредили о дождях в последние выходные ноября Общество, 07:19
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Мэр Сочи призвал не отправлять детей в школы на фоне угрозы атаки дронов Политика, 07:19
К 2030 году две трети российских судов попадут под запрет эксплуатацииПодписка на РБК, 07:01
Старейшая типография избавилась почти от всех крупных активов в Москве Бизнес, 07:01
Жилой дом и АЗС пострадали из-за атаки дронов на Воронежскую область Политика, 06:52
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 06:46
В Сочи объявили беспилотную опасность Политика, 06:42
Экс-премьер назвал условие снижения ключевой ставки ЦБ до 6% Финансы, 06:29