Три аэропорта Краснодарского края приостановили полеты
Аэропорты Краснодара, Сочи и Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — предупредил он. О приостановке полетов Кореняко написал в 5:39 мск. Позже в 5,54 мск Росавиация сообщила о введении ограничений в воздушной гавани Геленджика.
Примерно за десять минут до объявления ограничений в аэропортах Краснодарского края Росавиация сообщила о приостановке полетов в столичном аэропорту Внуково. Ограничения в московской воздушной гавани сняли спустя 16 минут после введения.
Примерно за час до введения ограничений мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых дронах на подлете к столице.
В ночь на 28 ноября ограничения также ввели аэропорты Ульяновска, Самары, Саратова, Пензы, Волгограда. Ограничения в них продолжают действовать.
