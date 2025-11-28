 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Три аэропорта Краснодарского края приостановили полеты

Аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика ограничили полеты
Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорты Краснодара, Сочи и Геленджика ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — предупредил он. О приостановке полетов Кореняко написал в 5:39 мск. Позже в 5,54 мск Росавиация сообщила о введении ограничений в воздушной гавани Геленджика.

Во Внуково приостановили полеты на фоне перехваченных дронов
Политика

Примерно за десять минут до объявления ограничений в аэропортах Краснодарского края Росавиация сообщила о приостановке полетов в столичном аэропорту Внуково. Ограничения в московской воздушной гавани сняли спустя 16 минут после введения.

Примерно за час до введения ограничений мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых дронах на подлете к столице.

В ночь на 28 ноября ограничения также ввели аэропорты Ульяновска, Самары, Саратова, Пензы, Волгограда. Ограничения в них продолжают действовать.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Егор Алимов
Краснодарский край Краснодар Сочи Геленджик аэропорты Росавиация
Материалы по теме
Ограничения во Внуково продержались 16 минут
Политика
Во Внуково приостановили полеты на фоне перехваченных дронов
Политика
Аэропорты Самары и Ульяновска приостановили полеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 06:22 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 06:22
Экс-премьер назвал условие снижения ключевой ставки ЦБ до 6% Финансы, 06:29
Ограничения во Внуково продержались 16 минут Политика, 05:57
Слюсарь сообщил о последствиях атаки дронов на Ростовскую область Политика, 05:56
Три аэропорта Краснодарского края приостановили полеты Политика, 05:46
Свергнутый глава Гвинеи-Бисау Эмбало прибыл в Сенегал Политика, 05:43
Во Внуково приостановили полеты на фоне перехваченных дронов Политика, 05:37
Посол России ответил на вопрос о контактах с Британией по урегулированию Политика, 05:32
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Трамп пообещал выдворить всех иностранцев, попавших в США ради убежища Политика, 05:13
Взрослые сыновья обошли дочерей по объему денежных переводов от матерей Общество, 05:00
КНДР назвала подрывом стабильности действия США на Корейском полуострове Политика, 04:47
На подлете к Москве сбили второй беспилотник Политика, 04:42
Собянин сообщил об уничтожении дрона, атаковавшего Москву Политика, 04:28
Трамп назвал «смехотворным» число ледоколов у США сравнительно с Россией Политика, 04:24
Politiken узнала, что в МИД Дании ввели «ночную стражу» из-за Трампа Политика, 04:19