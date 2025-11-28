Посол Келин: Британия не контактирует с Россией по мирному плану по Украине

Посол России ответил на вопрос о контактах с Британией по урегулированию

Великобритания не поддерживает контакты с Россией по урегулированию украинского кризиса на основании мирного плана США, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в беседе с журналистами, передает ТАСС.

«С британской стороной контактов на этот счет нет. Они придерживаются противоположной позиции. Их позиция не направлена на то, чтобы достичь дипломатического решения по урегулированию», — сообщил дипломат.

Тремя днями ранее, 25 ноября, министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер призвала Россию сесть за стол переговоров по урегулированию украинского конфликта, чтобы добиться справедливого мира для Украины.

Тогда же премьер-министр Великобритании Кир Стармер среди условий мирного урегулирования на Украине назвал сохранение суверенитета Украины, способность страны защищаться в будущем, а также возможность решать вопросы о будущем страны при непосредственном участии Киева.

В Женеве 23 ноября состоялись переговоры между США, Украиной и представителями из Европы, на которых Вашингтон представил свой мирный план, состоящий из 28 пунктов. Европейские страны разработали альтернативный проект. Документ был подготовлен Великобританией, Францией и Германией, он базируется на американской версии.

Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что по итогам женевских переговоров план сократился до 22 пунктов. Согласно данным Politico, после переговоров в Женеве из документа исключили территориальные вопросы, включая передачу Донбасса России. Bloomberg писал, что из инициативы убрали пункт о разморозке российских активов.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Европы уже упустили свою возможность стать полноправными участниками переговорного процесса в российско-украинском конфликте, в то время как США проявляли инициативу в поиске путей мирного урегулирования.