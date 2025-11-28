 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Посол России ответил на вопрос о контактах с Британией по урегулированию

Посол Келин: Британия не контактирует с Россией по мирному плану по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине

Великобритания не поддерживает контакты с Россией по урегулированию украинского кризиса на основании мирного плана США, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин в беседе с журналистами, передает ТАСС.

«С британской стороной контактов на этот счет нет. Они придерживаются противоположной позиции. Их позиция не направлена на то, чтобы достичь дипломатического решения по урегулированию», — сообщил дипломат.

Тремя днями ранее, 25 ноября, министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер призвала Россию сесть за стол переговоров по урегулированию украинского конфликта, чтобы добиться справедливого мира для Украины.

Британия призвала Россию присоединиться к мирным переговорам по Украине
Политика
Иветт Купер

Тогда же премьер-министр Великобритании Кир Стармер среди условий мирного урегулирования на Украине назвал сохранение суверенитета Украины, способность страны защищаться в будущем, а также возможность решать вопросы о будущем страны при непосредственном участии Киева. 

В Женеве 23 ноября состоялись переговоры между США, Украиной и представителями из Европы, на которых Вашингтон представил свой мирный план, состоящий из 28 пунктов. Европейские страны разработали альтернативный проект. Документ был подготовлен Великобританией, Францией и Германией, он базируется на американской версии.

Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что по итогам женевских переговоров план сократился до 22 пунктов. Согласно данным Politico, после переговоров в Женеве из документа исключили территориальные вопросы, включая передачу Донбасса России. Bloomberg писал, что из инициативы убрали пункт о разморозке российских активов.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что страны Европы уже упустили свою возможность стать полноправными участниками переговорного процесса в российско-украинском конфликте, в то время как США проявляли инициативу в поиске путей мирного урегулирования. 

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Егор Алимов
Великобритания Россия Украина мирный план урегулирование посол Андрей Келин
Материалы по теме
Британия призвала Россию присоединиться к мирным переговорам по Украине
Политика
Британский дипломат предупредил о лазейках для Украины в мирных планах
Политика
Стармер назвал четыре условия для мира на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 ноября
EUR ЦБ: 90,79 (-0,72) Инвестиции, 06:22 Курс доллара на 28 ноября
USD ЦБ: 78,25 (-0,34) Инвестиции, 06:22
Экс-премьер назвал условие снижения ключевой ставки ЦБ до 6% Финансы, 06:29
Ограничения во Внуково продержались 16 минут Политика, 05:57
Слюсарь сообщил о последствиях атаки дронов на Ростовскую область Политика, 05:56
Три аэропорта Краснодарского края приостановили полеты Политика, 05:46
Свергнутый глава Гвинеи-Бисау Эмбало прибыл в Сенегал Политика, 05:43
Во Внуково приостановили полеты на фоне перехваченных дронов Политика, 05:37
Посол России ответил на вопрос о контактах с Британией по урегулированию Политика, 05:32
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 24 ноября
Присоединиться
Трамп пообещал выдворить всех иностранцев, попавших в США ради убежища Политика, 05:13
Взрослые сыновья обошли дочерей по объему денежных переводов от матерей Общество, 05:00
КНДР назвала подрывом стабильности действия США на Корейском полуострове Политика, 04:47
На подлете к Москве сбили второй беспилотник Политика, 04:42
Собянин сообщил об уничтожении дрона, атаковавшего Москву Политика, 04:28
Трамп назвал «смехотворным» число ледоколов у США сравнительно с Россией Политика, 04:24
Politiken узнала, что в МИД Дании ввели «ночную стражу» из-за Трампа Политика, 04:19