Почти четверть россиянок сообщила, что одеваются на работу для руководства

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Сотрудницы российских офисов часто стараются использовать свой внешний вид для карьерного роста. О том, что это влияет, заявили 40% опрошенных россиянок. При этом 35% опрошенных одеваются для себя — для повышения уверенности в себе, а 23% — чтобы впечатлить руководство. Это следует из данных опроса, проведенного компаниями SOK и SOKOLOV.

Исследование проведено в ноябре 2025 года методом онлайн-анкетирования респондентов среди 1320 офисных сотрудниц (линейных сотрудников и руководителей) из 16 крупных городов России с населением свыше 1 млн человек.

Желание хорошо выглядеть на работе чаще связано с личным выбором, а не строгим дресс-кодом: 43% участниц опроса гибко трактуют единый стиль, а 17% не соблюдают его вовсе. При этом 48% считают важным выглядеть нарядно при выходе в офис, в то время как 35% стараются выглядеть просто опрятно.

По результатам опроса почти половина (47%) сотрудниц предпочитают легкий ежедневный макияж, а 27% — полный. Большинство (80,2%) дополняют образ украшениями, причем почти половина (48,2%) часто носят в офис дорогие или брендовые вещи, предназначенные для «особых случаев».

Затраты на обновление гардероба:

5 000–10 000 руб. — 47%;

10 000–15 000 руб. — 14%;

больше 20 000 руб. — 4%.

Затраты на косметику и уход:

от 5 000 до 10 000 руб. — 47%;

от 10 000 до 15 000 руб. — 11%.

40% опрошенных считают, что внешний вид влияет на карьеру. Другие причины выглядеть эффектно на работе — самовыражение (32%), произвести впечатление на руководство (23%) и стремление соответствовать «эталону» в коллективе (8%).