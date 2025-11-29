Россиянки сообщили о выборе — одеваться в офис для себя или руководства
Сотрудницы российских офисов часто стараются использовать свой внешний вид для карьерного роста. О том, что это влияет, заявили 40% опрошенных россиянок. При этом 35% опрошенных одеваются для себя — для повышения уверенности в себе, а 23% — чтобы впечатлить руководство. Это следует из данных опроса, проведенного компаниями SOK и SOKOLOV.
Исследование проведено в ноябре 2025 года методом онлайн-анкетирования респондентов среди 1320 офисных сотрудниц (линейных сотрудников и руководителей) из 16 крупных городов России с населением свыше 1 млн человек.
Желание хорошо выглядеть на работе чаще связано с личным выбором, а не строгим дресс-кодом: 43% участниц опроса гибко трактуют единый стиль, а 17% не соблюдают его вовсе. При этом 48% считают важным выглядеть нарядно при выходе в офис, в то время как 35% стараются выглядеть просто опрятно.
По результатам опроса почти половина (47%) сотрудниц предпочитают легкий ежедневный макияж, а 27% — полный. Большинство (80,2%) дополняют образ украшениями, причем почти половина (48,2%) часто носят в офис дорогие или брендовые вещи, предназначенные для «особых случаев».
Затраты на обновление гардероба:
- 5 000–10 000 руб. — 47%;
- 10 000–15 000 руб. — 14%;
- больше 20 000 руб. — 4%.
Затраты на косметику и уход:
- от 5 000 до 10 000 руб. — 47%;
- от 10 000 до 15 000 руб. — 11%.
40% опрошенных считают, что внешний вид влияет на карьеру. Другие причины выглядеть эффектно на работе — самовыражение (32%), произвести впечатление на руководство (23%) и стремление соответствовать «эталону» в коллективе (8%).
