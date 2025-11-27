Ученые заметили у кометы 3I/ATLAS сохраняющийся редкий пылевой антихвост
У межзвездного объекта 3I/ATLAS сохраняется довольно редкий пылевой антихвост. Об этом говорится в телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Как отметили в лаборатории, при удалении 3I/ATLAS от Солнца стали появляться более качественные снимки, где можно рассмотреть детали объекта. «Наиболее замечательной из них, безусловно, является антихвост, ориентированный противоположно основному обычному хвосту», — говорится в публикации.
В лаборатории подчеркнули, что антихвосты наблюдаются у обычных комет, но довольно редко. При этом их наличие имеет научное объяснение, которое нельзя применить к 3I/ATLAS.
Обычно антихвосты появляются у комет, когда Земля пролетает через плоскость орбиты объекта, который оставляет за собой почти незаметный пылевой след. В таком случае на один-два дня этот след становится виден с ребра, из-за чего резко увеличивает свою яркость.
При этом сейчас Земля не пролетает через плоскость орбиты 3I/ATLAS, а ее антихвост наблюдается уже более двух дней. В лаборатории полагают, что он присутствовал у кометы с самого начала и может являться длительным или даже постоянным признаком объекта.
Комета 3I/ATLAS стала третьим межзвездным объектом, зафиксированным в Солнечной системе (на это указывает «3I» в названии). Ее возраст оценивается в 7 млрд лет — это значит, что комета старше Солнечной системы в полтора раза. По расчетам, 19 декабря 2025 года 3I/ATLAS приблизится к Земле на расстояние меньше 300 млн км. Объект не будет представлять угрозы для планеты.
Профессор Ави Леб высказал предположение, что необычная устойчивость межзвездной кометы 3I/ATLAS может свидетельствовать о ее искусственном происхождении.
Однако у появления антихвоста может быть и другое объяснение: с обращенной к Солнцу стороны кометы выделяется и накапливается другая, крупная пыль, которая не вытесняется давлением солнечного света и остается на месте, формируя короткую структуру.
Как отметили в публикации, после 9–10 декабря 3I/ATLAS пересечет плоскость орбиты Земли. Тогда ученые смогут наблюдать комету с другой стороны, что позволит увидеть, как изменится антихвост.
