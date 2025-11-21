Астрономы РАН опровергли сообщения о распаде кометы 3I/ATLAS

Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Специалисты Института космических исследований РАН прокомментировали появившиеся сообщения о возможном распаде межзвездного объекта 3I/ATLAS. По их данным, распад действительно зафиксирован, но не у 3I/ATLAS, а у другой кометы со схожим названием — C/2025 K1 (ATLAS).

Наблюдения показывают, что комета C/2025 K1 (ATLAS) начала разрушаться 12–13 ноября. На полученных снимках астрономы видят минимум три крупных фрагмента и не исключают наличия более мелких осколков.

Ситуация с 3I/ATLAS развивается по иному сценарию. Этот объект демонстрирует удивительную прочность — он не только пережил сближение с Солнцем, но и выдержал несколько прямых ударов солнечной плазмы. Ученые отмечают, что на фоне недавних случаев разрушения других комет (включая C/2025 R2 SWAN и новую комету Борисова C/2025 V1) такая устойчивость выглядит исключительной.

По расчетам специалистов, сегодня после почти месячного перерыва по 3I/ATLAS должно ударить новое облако плазмы, выброшенное Солнцем 17 ноября. Это позволит получить дополнительные данные о прочности загадочного объекта.

Профессор Ави Леб высказал предположение, что необычная устойчивость межзвездной кометы 3I/ATLAS может свидетельствовать о ее искусственном происхождении.