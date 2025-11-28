Взрослые сыновья обошли дочерей по объему денежных переводов от матерей
Матери чаще отправляют деньги своим совершеннолетним сыновьям, и суммы этих переводов крупнее, чем дочерям. К такому выводу пришли аналитики из Т-банка, проанализировавшие, как часто и в каком объеме мамы и дети переводили друг другу деньги в период с января по ноябрь 2025 года. РБК ознакомился с исследованием.
Общая сумма, которую матери перевели совершеннолетним сыновьям, оказалась на 22% больше, чем объем переводов дочерям. Из исследования следует, что в среднем взрослый сын получает от матери на 10% более крупные суммы (6321 руб.), чем дочь, и на 3% чаще.
При этом с несовершеннолетними детьми тенденция противоположная: мамы переводят больше денег несовершеннолетним дочерям, чем сыновьям. В среднем суммарный объем переводов девочкам на 77% выше, чем мальчикам, а средний одноразовый платеж на 33% больше и составляет 1717 руб. Количество переводов девочкам также на 32% выше, чем число переводов мальчикам.
Из исследования также следует, что мамы переводят деньги своим детям чаще, чем они им — без разделения по возрасту и полу. Количество переводов от матери ребенку в два с лишним раза больше, чем от ребенка матери, но при этом дети переводят матерям на 57% более крупные суммы за одну транзакцию — в среднем по 11 895 руб.
Поэтому общий объем денег, который за десять месяцев мамы перевели своим детям, только на 4% больше, чем в обратную сторону.
