Силовики провели рейд в мусульманском центре в Электростали. Видео
Росгвардия показала рейд своего спецназа с участием сотрудников МВД в мусульманскую религиозную организацию на улице Карла Маркса в подмосковном городе Электросталь.
Согласно данным сервиса 2gis, на указанной улице находится Татарский духовный просветительский центр.
«Установлено, что миссионерская деятельность осуществлялась с нарушениями, а земельный участок использовался не по целевому назначению», — говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.
На распространенных кадрах видно, как силовики заходят во двор организации, где в это время молятся сотни мужчин. Затем начинается проверка документов.
«Проверено 575 граждан, 209 из которых — иностранцы, выявлено 15 лиц с признаками нарушения миграционного законодательства и один человек с прекращенным гражданством России», — рассказали в главке. Также силовики осмотрели 18 автомобилей, у одного из водителей не оказалось при себе документов.
После рейда полицейские доставили 37 человек в военкомат, где 34-м из них вручили повестки для постановки на воинский учет.
