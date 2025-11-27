 Перейти к основному контенту
Силовики провели рейд в мусульманском центре в Электростали. Видео

В мусульманском центре в подмосковной Электростали прошел крупный рейд
Ограничения для мигрантов

Силовики провели рейд в мусульманском центре в Электростали. Видео
Video

Росгвардия показала рейд своего спецназа с участием сотрудников МВД в мусульманскую религиозную организацию на улице Карла Маркса в подмосковном городе Электросталь.

Согласно данным сервиса 2gis, на указанной улице находится Татарский духовный просветительский центр.

«Установлено, что миссионерская деятельность осуществлялась с нарушениями, а земельный участок использовался не по целевому назначению», — говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Из России после рейда в Подмосковье депортируют 96 мигрантов
Общество

На распространенных кадрах видно, как силовики заходят во двор организации, где в это время молятся сотни мужчин. Затем начинается проверка документов.

«Проверено 575 граждан, 209 из которых — иностранцы, выявлено 15 лиц с признаками нарушения миграционного законодательства и один человек с прекращенным гражданством России», — рассказали в главке. Также силовики осмотрели 18 автомобилей, у одного из водителей не оказалось при себе документов.

После рейда полицейские доставили 37 человек в военкомат, где 34-м из них вручили повестки для постановки на воинский учет.

