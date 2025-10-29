 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Из России после рейда в Подмосковье депортируют 96 мигрантов

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Сотрудники подмосковной полиции оштрафовали и будут принудительно выдворять из России 96 трудовых мигрантов, которые незаконно работали на складе в деревне Коледино. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Мероприятие провели сотрудники управления по вопросам миграции совместно с полицией Подольска при поддержке специального полка полиции. Проверка прошла в рамках операции по выявлению нарушений миграционного законодательства.

В отношении мигрантов составлены 46 протоколов за нарушение режима пребывания и 96 — за незаконное осуществление трудовой деятельности, уточнила Петрова. На каждого нарушителя наложен административный штраф в размере 5 тыс. руб. с последующим принудительным выдворением за пределы России.

Полиция также проводит дополнительные мероприятия для привлечения к ответственности работодателя, который незаконно использовал труд иностранных граждан.

Володин назвал число выдворенных за восемь месяцев мигрантов
Политика
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

С 5 февраля 2025 года, после начала работы реестра контролируемых лиц, из России выдворили около 35 тыс. человек, нарушивших миграционное законодательство, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в базе данных о мигрантах, незаконно находящихся на территории страны, на 1 сентября числились 770 тыс. человек, треть из которых — женщины и дети.

Читайте РБК в Telegram.

Премьер Японии номинировала Трампа на Нобелевскую премию мира

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС

В Британии тысячи мигрантов переселят из отелей в казармы

«Лукойл» намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций

Набиуллина рассказала, как будет меняться ключевая ставка в 2026 году

Politico рассказало о рычаге давления у ЕС в споре об активах России

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
нелегальные мигранты выдворение из России Московская область
Материалы по теме
Мигранты и механизмы регулирования миграционных потоков в России
База знаний
МВД пообещало выдворить мигрантов, участвовавших в драке в Коммунарке
Общество
Володин назвал число выдворенных за восемь месяцев мигрантов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 октября
EUR ЦБ: 92,94 (+0,92) Инвестиции, 28 окт, 21:05 Курс доллара на 29 октября
USD ЦБ: 79,82 (+0,83) Инвестиции, 28 окт, 21:05
Как выглядит рухнувший в Турции многоэтажный жилой дом. Видео Общество, 10:32
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Инструмент выживания: что стало драйвером внедрения инноваций Дискуссионный клуб, 10:23
В Чернигове зафиксировали удар по объекту критической инфраструктуры Политика, 10:20
Таблички «СВО» и «Малоимущие» в школе Азова объяснили «удобством раздачи» Общество, 10:15
Овечкин повторил антирекорд на старте сезона НХЛ Спорт, 10:08
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Трамп заявил, что не смог согласовать встречу с Ким Чен Ыном Политика, 10:00
Почему голландские ультраправые на выборах не повторят успех 2023 года Политика, 10:00
Росреестр оценил спрос на дальневосточную и арктическую ипотеку Недвижимость, 10:00
В МВД рассказали, как обезопасить личные данные перед продажей телефона Общество, 09:54
Жителя Ставрополья заподозрили в подготовке теракта на объекте транспорта Политика, 09:54
Kyiv Post узнала о готовящемся выводе части войск США из Румынии Политика, 09:48
Доля в бизнесе по наследству: почему есть риск потерять личное имуществоПодписка на РБК, 09:47