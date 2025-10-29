Из России после рейда в Подмосковье депортируют 96 мигрантов

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Сотрудники подмосковной полиции оштрафовали и будут принудительно выдворять из России 96 трудовых мигрантов, которые незаконно работали на складе в деревне Коледино. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Мероприятие провели сотрудники управления по вопросам миграции совместно с полицией Подольска при поддержке специального полка полиции. Проверка прошла в рамках операции по выявлению нарушений миграционного законодательства.

В отношении мигрантов составлены 46 протоколов за нарушение режима пребывания и 96 — за незаконное осуществление трудовой деятельности, уточнила Петрова. На каждого нарушителя наложен административный штраф в размере 5 тыс. руб. с последующим принудительным выдворением за пределы России.

Полиция также проводит дополнительные мероприятия для привлечения к ответственности работодателя, который незаконно использовал труд иностранных граждан.

С 5 февраля 2025 года, после начала работы реестра контролируемых лиц, из России выдворили около 35 тыс. человек, нарушивших миграционное законодательство, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в базе данных о мигрантах, незаконно находящихся на территории страны, на 1 сентября числились 770 тыс. человек, треть из которых — женщины и дети.