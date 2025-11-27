Путин рассказал о контактах российских и украинских спецслужб
Спецслужбы России и Украины до сих пор находятся в контакте по гуманитарным вопросам, сообщил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Киргизию. РБК ведет трансляцию.
«Спецслужбы России и Украины всегда находились в контакте друг с другом даже в самые тяжелые времена, и сейчас они находятся. Чем они занимаются? Решением ряда гуманитарных вопросов, прежде всего это связано с обменом военнопленными», — сказал он.
Глава государства добавил, что одной из площадок, которые представители спецслужб используют для контактов, является Абу-Даби — там 23 ноября прошли переговоры российской, украинской и американской сторон.
По словам Путина, на них обсуждали гуманитарные вопросы, со стороны России в переговорах принял участие один из руководителей ФСБ.
«По инициативе украинской стороны была намечена и состоялась в Абу-Даби. С нашей стороны на ней присутствовал один из руководителей ФСБ», — сказал он.
Politico, Axios, Reuters, CBS News и Financial Times сообщили, что переговоры в Абу-Даби были посвящены обновленному мирному плану администрации США. Позднее помощник российского президента Юрий Ушаков опроверг эти сообщения.
Он рассказал, что в переговорах участвовали представители спецслужб Украины и России, которые, по его словам, периодически встречаются и обсуждают «щепетильные вопросы», в том числе касающиеся обмена пленными.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили