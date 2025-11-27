Путин рассказал о контактах российских и украинских спецслужб

Путин: российские и украинские спецслужбы до сих пор находятся в контакте

Video

Спецслужбы России и Украины до сих пор находятся в контакте по гуманитарным вопросам, сообщил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Киргизию. РБК ведет трансляцию.

«Спецслужбы России и Украины всегда находились в контакте друг с другом даже в самые тяжелые времена, и сейчас они находятся. Чем они занимаются? Решением ряда гуманитарных вопросов, прежде всего это связано с обменом военнопленными», — сказал он.

Глава государства добавил, что одной из площадок, которые представители спецслужб используют для контактов, является Абу-Даби — там 23 ноября прошли переговоры российской, украинской и американской сторон.

По словам Путина, на них обсуждали гуманитарные вопросы, со стороны России в переговорах принял участие один из руководителей ФСБ.

«По инициативе украинской стороны была намечена и состоялась в Абу-Даби. С нашей стороны на ней присутствовал один из руководителей ФСБ», — сказал он.

Politico, Axios, Reuters, CBS News и Financial Times сообщили, что переговоры в Абу-Даби были посвящены обновленному мирному плану администрации США. Позднее помощник российского президента Юрий Ушаков опроверг эти сообщения.

Он рассказал, что в переговорах участвовали представители спецслужб Украины и России, которые, по его словам, периодически встречаются и обсуждают «щепетильные вопросы», в том числе касающиеся обмена пленными.