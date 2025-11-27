 Перейти к основному контенту
Политика
0

Адольф Гитлер из Намибии в пятый раз выиграл выборы

Житель Намибии Адольф Гитлер в пятый раз победил на выборах
Адольф Гитлер Уунона
Адольф Гитлер Уунона (Фото: FearedBuck / X)

Намибийский политик Адольф Гитлер Уунона в пятый раз одержал победу на региональных выборах в округе Омпунджа. Об этом сообщает Euronews.

Ууона снова получил мандат члена регионального совета провинции Ошана от округа Омпунджа. 

Региональный совет региона — это орган регионального самоуправления с преимущественно исполнительными и административными функциями.

Региональные выборы в Намибии прошли в среду, 26 ноября. Избирательная комиссия страны пока не опубликовала официальные результаты, но, как отмечает Euronews, в многочисленных отчетах говорится о победе Ууноны «с большим отрывом».

Политик традиционно выдвигается от правящей партии СВАПО («Народная организация Юго-Западной Африки»). Свое намерение баллотироваться в этом году он подтвердил Bild в понедельник, 24 ноября. 

Адольф Гитлер из Намибии в пятый раз пошел на выборы
Политика
Фото:namibian.com.na

С 1884 по 1915 год Намибия была колонией Германии и называлась Германская Юго-Западная Африка. После Первой мировой войны управление территорией перешло к Южно-Африканскому Союзу.

В 1990 году Намибия обрела независимость.

С 2004 года Адольф Гитлер Уунона четыре раза одерживал победу на региональных выборах. Последний раз это он победил в 2020 году — тогда Уунона получил 85% голосов.

Как рассказал намибийский политик в интервью Bild, он не имеет никакого отношения к нацистской идеологии. По словам Ууноны, его отец не понимал, что «олицетворял Адольф Гитлер». Сам политик подчеркнул, что «не стремится к мировому господству».

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Намибия Адольф Гитлер Выборы
