Адольф Гитлер из Намибии в пятый раз пошел на выборы

Житель Намибии Адольф Гитлер в пятый раз выдвинул свою кандидатуру на выборах

Фото: namibian.com.na

Намибийский политик Адольф Гитлер Уунона в пятый раз будет бороться за победу на региональных выборах в округе Омпунджа. Об этом сообщает Bild.

Уунона подтвердил свое намерение баллотироваться, но не стал приводить подробностей. Он традиционно выдвигается от правящей партии СВАПО (Народная организация Юго-Западной Африки). Региональные выборы в стране пройдут 26 ноября.

С 1884 по 1915 год Намибия являлась колонией Германии, она называлась Германская Юго-Западная Африка. После Первой мировой войны управление территорией перешло к Южно-Африканскому Союзу. В 1990 году Намибия обрела независимость.

Впервые Адольфа Гитлера Уунона избрали в округе Омпунджа в 2004 году. После этого его трижды переизбрали, последний раз в 2020 году. Тогда Уунона рассказал в интервью Bild, что он никак не связан с нацистской идеологией. По словам политика, его отец не понимал, что олицетворял Адольф Гитлер, а сам он «не стремится к мировому господству».