Житель Намибии Адольф Гитлер победил на местных выборах

Адольф Гитлер Уунона (Фото: elections.na)

Адольф Гитлер Уунона победил на выборах в местный совет в Намибии. Об этом сообщает местное радио Eagle FM Namibia в Twitter.

Focus.de уточняет, что Адольф Гитлер выдвигался от правящей партии СВАПО (Народная организация Юго-Западной Африки) в поселении Омпунджа (регион Ошану).

Изданию Bild политик рассказал, что он не имеет никакого отношения к нацистской идеологии. «Мой отец, вероятно, не понимал, что олицетворял Адольф Гитлер», — сказал Уунона. По его словам, в детстве он считал свое имя нормальным. Однако уже в подростковом возрасте он узнал, что Адольф Гитлер хотел покорить весь мир. Однако, по словам намибийца, он сам «не стремится к мировому господству».

С 1884 года Намибия была немецкой колонией и называлась Германская Юго-Западная Африка. В 1915 году в ходе Первой мировой войны территорию Намибии захватили войска Южно-Африканского Союза. Независимость Намибия получила 21 марта 1990 года.