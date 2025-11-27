 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Киев договорился о сборке на востоке Англии украинских дронов «Осьминог»

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Denys_Smyhal / Telegram
Фото: Denys_Smyhal / Telegram

Минобороны Украины и Великобритании подписали соглашение о производстве по лицензии на территории королевства дронов-перехватчиков Octopus («Осьминог»). Об этом сообщил глава украинского оборонного ведомства Денис Шмыгаль. Octopus разработали украинские военные инженеры для борьбы с ударными дронами-камикадзе.

«Планируется массовое производство перехватчиков, которое может достигать нескольких тысяч в месяц. Изготовленные средства будут переданы Украине для усиления защиты нашего неба», — написал министр обороны в своем телеграм-канале.

Defense Express уточняет, что производство британских версий «Осьминогов» будет развернуто в Милденхолле, графство Саффолк, на востоке Англии, где расположена авиабаза ВВС Великобритании.

Ранее в ноябре серийный выпуск Octopus стартовал на территории Украины. Лицензии бесплатно получили три частных производителя, сообщил тогда Шмыгаль. Еще 11 компаний готовят под них свои производственные линии. В украинском Минобороны отметили, что привлечение частного бизнеса позволит масштабировать производство конкретного типа вооружений.

Российские военные получили аналог украинской «Бабы-яги» — дрон «Кощей»
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Octopus — это украинский малый беспилотный перехватчик, спроектированный компанией «Укрспецсистемс» (входит в Национальную ассоциацию предприятий оборонной промышленности Украины) при поддержке британских специалистов. Многие технические характеристики изделия остаются нераскрытыми, лишь некоторые были обнародованы на недавней военной выставке DSEI 2025 в Лондоне.

Octopus имеет привычный для зенитных беспилотников «ракетоподобный» корпус с Х-образными крыльями, на каждом из которых размещен электромотор. Заявленная скорость — до 450 км/ч, дальность полета — до 200 км, полезная нагрузка — от 2,5 до 9 кг. Известно также, что перехватчик может эффективно применяться ночью, в условиях активного применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и по целям на малых высотах.

Россия осуждает любую военную помощь Киеву. В Кремле неоднократно заявляли, что поставки оружия и финансирование украинской армии только затягивают конфликт.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
беспилотники Денис Шмыгаль Украина Великобритания
Денис Шмыгаль фото
Денис Шмыгаль
политик, бывший премьер-министр Украины, министр обороны Украины
15 октября 1975 года
Материалы по теме
Глава совета депутатов Новой Каховки пострадал при атаке дрона «Баба-яга»
Политика
Дрон «Баба-яга»: чем он опасен и как его уничтожают
База знаний
WP узнала, что США и союзники помогут Киеву создать «стену безопасности»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 ноября
EUR ЦБ: 91,5 (+0,54) Инвестиции, 16:11 Курс доллара на 27 ноября
USD ЦБ: 78,59 (-0,37) Инвестиции, 16:11
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
Путин призвал перевести мирный план по Украине на «дипломатический язык» Политика, 16:37
Путин заявил, что никаких проектов договора по Украине не было Политика, 16:36
Число погибших при пожаре в высотках в Гонконге достигло 65 человек Общество, 16:30
Как учитывать ключевую ставку при инвестировании РБК и ПСБ, 16:26
Путин заявил, что Россия «совершила революцию» в области БПЛА Политика, 16:24
Генпрокуратура потребовала изъять активы экс-замглавы Росавтодора Общество, 16:21
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В ЦСКА назвали диагноз экс-капитана сборной России Алдонина Спорт, 16:20
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Юлию Таратуту оштрафовали по статье о порядке деятельности иноагента Политика, 16:12
Выступление Путина во время визита в Киргизию. Трансляция Политика, 16:11
Хинштейн рассказал о задаче «навести марафет» в Курске Политика, 16:07
В Калуге выявили самый длительный случай заражения ковидом Общество, 16:07
ЦБ оценил влияние размещения ОФЗ в юанях на курс рубля Инвестиции, 16:02