Киев договорился о сборке на востоке Англии украинских дронов «Осьминог»
Минобороны Украины и Великобритании подписали соглашение о производстве по лицензии на территории королевства дронов-перехватчиков Octopus («Осьминог»). Об этом сообщил глава украинского оборонного ведомства Денис Шмыгаль. Octopus разработали украинские военные инженеры для борьбы с ударными дронами-камикадзе.
«Планируется массовое производство перехватчиков, которое может достигать нескольких тысяч в месяц. Изготовленные средства будут переданы Украине для усиления защиты нашего неба», — написал министр обороны в своем телеграм-канале.
Defense Express уточняет, что производство британских версий «Осьминогов» будет развернуто в Милденхолле, графство Саффолк, на востоке Англии, где расположена авиабаза ВВС Великобритании.
Ранее в ноябре серийный выпуск Octopus стартовал на территории Украины. Лицензии бесплатно получили три частных производителя, сообщил тогда Шмыгаль. Еще 11 компаний готовят под них свои производственные линии. В украинском Минобороны отметили, что привлечение частного бизнеса позволит масштабировать производство конкретного типа вооружений.
Octopus — это украинский малый беспилотный перехватчик, спроектированный компанией «Укрспецсистемс» (входит в Национальную ассоциацию предприятий оборонной промышленности Украины) при поддержке британских специалистов. Многие технические характеристики изделия остаются нераскрытыми, лишь некоторые были обнародованы на недавней военной выставке DSEI 2025 в Лондоне.
Octopus имеет привычный для зенитных беспилотников «ракетоподобный» корпус с Х-образными крыльями, на каждом из которых размещен электромотор. Заявленная скорость — до 450 км/ч, дальность полета — до 200 км, полезная нагрузка — от 2,5 до 9 кг. Известно также, что перехватчик может эффективно применяться ночью, в условиях активного применения средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и по целям на малых высотах.
Россия осуждает любую военную помощь Киеву. В Кремле неоднократно заявляли, что поставки оружия и финансирование украинской армии только затягивают конфликт.
