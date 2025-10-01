Глава совета депутатов Новой Каховки пострадал при атаке дрона «Баба-яга»

Председатель совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев в тяжелом состоянии находится в больнице, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

Фото: SALDO_VGA / Telegram

Председатель совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев серьезно пострадал при атаке украинского дрона «Баба-яга», сообщил в своем телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Сейчас он в тяжелом состоянии в больнице», — рассказал глава региона.

Он также опубликовал фотографии с места происшествия, на которых видны сильно поврежденные здание и автомобиль рядом с ним.

Владимир Леонтьев в прошлом был мэром Новой Каховки, он покинул должность осенью 2023-го, когда его избрали в совет депутатов Новокаховского городского округа.

Дрон «Баба-яга» — это неофициальное название семейства тяжелых украинских беспилотников, переделанных из сельскохозяйственных в боевые. Беспилотники такого типа способны нести около 20–50 кг нагрузки. Изначально их использовали для опрыскивания полей, но после начала боевых действий на Украине в 2022 году их стали нагружать в том числе боеприпасами и оснащать модулями спутниковой связи Starlink. Название «Баба-яга» этому классу машин дали российские военнослужащие. По разным версиям, ассоциации со сказочным персонажем, летающем в ступе, вызваны пусками этих аппаратов в основном по ночам, а также производимым шумом и пропеллерами, напоминающими когти. На Украине этот дрон иногда называют «Вампир» (укр. «Вампір»; по названию одноименной модели тяжелого гексакоптера производства Skyfall).