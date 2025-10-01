 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Глава совета депутатов Новой Каховки пострадал при атаке дрона «Баба-яга»

Сюжет
Военная операция на Украине
Председатель совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев в тяжелом состоянии находится в больнице, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram

Председатель совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев серьезно пострадал при атаке украинского дрона «Баба-яга», сообщил в своем телеграм-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Сейчас он в тяжелом состоянии в больнице», — рассказал глава региона.

Он также опубликовал фотографии с места происшествия, на которых видны сильно поврежденные здание и автомобиль рядом с ним.

Владимир Леонтьев в прошлом был мэром Новой Каховки, он покинул должность осенью 2023-го, когда его избрали в совет депутатов Новокаховского городского округа.

Дрон «Баба-яга» — это неофициальное название семейства тяжелых украинских беспилотников, переделанных из сельскохозяйственных в боевые. Беспилотники такого типа способны нести около 20–50 кг нагрузки. Изначально их использовали для опрыскивания полей, но после начала боевых действий на Украине в 2022 году их стали нагружать в том числе боеприпасами и оснащать модулями спутниковой связи Starlink.

Название «Баба-яга» этому классу машин дали российские военнослужащие. По разным версиям, ассоциации со сказочным персонажем, летающем в ступе, вызваны пусками этих аппаратов в основном по ночам, а также производимым шумом и пропеллерами, напоминающими когти. На Украине этот дрон иногда называют «Вампир» (укр. «Вампір»; по названию одноименной модели тяжелого гексакоптера производства Skyfall).

Читайте РБК в Telegram.

Трамп вновь заявил, что «разочарован» Путиным

Трамп заявил, что США на 25 лет опережают Россию и Китай по подводным лодкам

Умер актер Геннадий Нилов

Опубликован план Трампа по прекращению израильского-палестинского конфликта

Президент Польши признался, что говорит с духом

Картаполов объяснил крупнейший за девять лет осенний призыв в армию

Столтенберг рассказал об отношении Зеленского к «финскому решению» по Украине

Прокуроры попросили приговорить Пи Дидди к 11 годам тюрьмы

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Новая Каховка Херсонская область Владимир Сальдо дроны беспилотники
Материалы по теме
МЧС рассказало подробности пожара на НПЗ в Ярославле
Общество
Дрон повредил инфраструктурный объект в Белгородской области
Политика
Норвегия поможет защитить саммит ЕС в датском Копенгагене от дронов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
К чему приводит излишнее доверие к ИИ при рекрутинге персоналаПодписка на РБК, 11:14
Глава совета депутатов Новой Каховки умер после атаки дрона «Баба-яга» Политика, 11:12
Орбан анонсировал «драку в клетке» на опасном саммите ЕС Политика, 11:09
Причиной пожара на НПЗ в Ярославле назвали возгорание оборудования Общество, 11:06
Полиция рассказала, что подозреваемый сам поджег свой дом в Мюнхене Общество, 11:05
Актер Виктор Сухоруков назвал ложью сообщения о госпитализации Общество, 11:00
Совет директоров «Мать и дитя» анонсировал дивиденды с доходностью 3,4% Инвестиции, 10:53
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Пятерых россиян заподозрили в подготовке массовых убийств Общество, 10:53
Обвинение попросило суд приговорить Дмитрия Быкова к семи годам Политика, 10:50
На Мосбирже поставили на падение доллара ниже ₽82 Инвестиции, 10:46
Эксперты обсудят развитие технологий промышленной автоматизации в России Отрасли, 10:45
Дерипаска сравнил российский бизнес с бурлаками на Волге Бизнес, 10:42
Сенату США предложили резолюцию о передаче Киеву активов России по частям Политика, 10:39
В Киргизии президент предложил вернуть смертную казнь Политика, 10:36