Пермский край первым в России запретил розничную продажу вейпов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В Пермском крае с 1 марта 2026 года запрещена розничная продажа вейпов, сообщила пресс-служба краевого заксобрания. Инициативу главы региона Дмитрия Махонина депутаты поддержали в двух чтениях.

«За нарушение запрета законопроектом предусмотрены административные штрафы для должностных лиц в размере от 15 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей», — уточнили в заксобрании.

Речь идет о продаже электронных приборов, используемых для получения никотинсодержащего или безникотинового аэрозоля, пара, в том числе электронных систем доставки никотина и устройств для нагревания табака, a также их составных частей и элементов.

В заксобрании также напомнили, что в Пермском крае с 2024 года действует частичный запрет на продажу вейпов — их запрещено продавать в павильонах.

В середине ноября Минфин предложил поправки к законопроекту о лицензировании торговли табачной и никотиносодержащей продукцией, которые дадут регионам право запрещать розничную продажу вейпов с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2031 года. Документ, с которым ознакомился РБК, поддержали в Росалкогольтабакконтроле. Запрет будет вводиться региональным законом, о нем нужно будет уведомлять федеральную службу. Магазины, а также производители и поставщики, нарушившие запрет, будут лишаться лицензий.

Поправки планируется рассмотреть ко второму чтению законопроекта после его принятия в первом чтении. Основной проект о лицензировании внесен правительством в сентябре и предусматривает обязательные лицензии для торговли с 2026 года.

Инициативу ограничить оборот вейпов ранее поддержал президент Владимир Путин. Ряд регионов уже заявили о готовности вводить запреты. Эксперты предупреждают, что такие меры могут усилить теневой рынок: по оценке консалтинговой компании NeoAnalytics, объем рынка электронных сигарет в 2024 году достиг 250 млрд руб., увеличившись почти на 52% за год.