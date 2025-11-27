Пермский край первым в России запретил розничную продажу вейпов
В Пермском крае с 1 марта 2026 года запрещена розничная продажа вейпов, сообщила пресс-служба краевого заксобрания. Инициативу главы региона Дмитрия Махонина депутаты поддержали в двух чтениях.
«За нарушение запрета законопроектом предусмотрены административные штрафы для должностных лиц в размере от 15 до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей», — уточнили в заксобрании.
Речь идет о продаже электронных приборов, используемых для получения никотинсодержащего или безникотинового аэрозоля, пара, в том числе электронных систем доставки никотина и устройств для нагревания табака, a также их составных частей и элементов.
В заксобрании также напомнили, что в Пермском крае с 2024 года действует частичный запрет на продажу вейпов — их запрещено продавать в павильонах.
В середине ноября Минфин предложил поправки к законопроекту о лицензировании торговли табачной и никотиносодержащей продукцией, которые дадут регионам право запрещать розничную продажу вейпов с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2031 года. Документ, с которым ознакомился РБК, поддержали в Росалкогольтабакконтроле. Запрет будет вводиться региональным законом, о нем нужно будет уведомлять федеральную службу. Магазины, а также производители и поставщики, нарушившие запрет, будут лишаться лицензий.
Поправки планируется рассмотреть ко второму чтению законопроекта после его принятия в первом чтении. Основной проект о лицензировании внесен правительством в сентябре и предусматривает обязательные лицензии для торговли с 2026 года.
Инициативу ограничить оборот вейпов ранее поддержал президент Владимир Путин. Ряд регионов уже заявили о готовности вводить запреты. Эксперты предупреждают, что такие меры могут усилить теневой рынок: по оценке консалтинговой компании NeoAnalytics, объем рынка электронных сигарет в 2024 году достиг 250 млрд руб., увеличившись почти на 52% за год.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили