Космонавт рассказал, как возвращается «в действительность земную»
Космонавт Роскосмоса Олег Кононенко в прошлом году стал мировым рекордсменом по суммарному времени пребывания в космосе, проведя почти 1 111 суток на орбите за пять миссий. Он рассказал Радио РБК, что после долгого отсутствия возврат на Землю ощущается как «вход в новую реальность».
Он поделился, что перед спуском, как правило перечитывает повесть Михаила Булгакова «Собачье сердце»: «Я вхожу в действительность земную».
По словам Кононенко, чем больше находишься в космосе, там «быстрее летит время», однако изменения в теле он начал чувствовать, лишь вернувшись на Землю.
«Руки, ноги приобретают вес, уже нужна координация, которая как бы подрастроилась, находясь в невесомости. А вот здесь уже, конечно, немножко тяжеловато», — пояснил он.
Космонавт отметил, что «разум» не меняется, в отличие от приоритетов — важнее становятся ум, навыки и взаимодействие, а не статус или имущество.
«Нет, космос ближе не стал, потому что высота всего лишь 400 километров, но задумываться о том, зачем мы здесь, я стал», — пояснил Кононенко.
Он добавил, что не очень любит слово «покорять» по отношению к космосу — космонавт считает, что нужно не «покорять», а «приспосабливаться».
«Потому что рано или поздно может произойти что-то с нашей планетой. Однозначно произойдет с Солнцем <...> Необходимость колонизации планет — вопрос выживания в далекой перспективе», — считает Кононенко.
При этом он отметил, что считает себя не «машиной» и исключительно частью экспериментов, а «глазами, руками ученых, оставшиеся на Земле».
Кононенко, вернувшийся 23 сентября прошлого года на аппарате корабля «Союз МС-25» с Международной космической станции (МКС), пробыл в космосе — 1110 дней, 14 часов и 57 минут, что стало абсолютным мировым рекордом. Космонавт отметил на орбите 60-летие.
