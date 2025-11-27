 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

С Байконура запустили ракету с экипажем для МКС

Вместе с российскими космонавтами на МКС на «Союзе» отправился астронавт NASA Кристофер Уилльямс
Фото: Григорий Сысоев / ТАСС
Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Ракета «Союз-2.1А» запущена с космодрома Байконур. Она выведет на орбиту корабль «Союз МС-28» с космонавтами, которые летят на МКС.

В экипаж вошли космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс. Космонавты продолжат работу по выполнению научных экспериментов и техническому обслуживанию станции.

С Байконура запустили ракету с экипажем для МКС
Video

Полет до МКС займет примерно три часа десять минут. После стыковки корабль пробудет на орбите 242 суток.

Астронавт NASA отправляется на МКС по соглашению о перекрестных полетах между Россией и США, которое было подписано в 2022 году. Соглашение предусматривало, что в период с 2022 по 2024 год три российских космонавта полетят на американских кораблях Crew Dragon, а три американских астронавта — на российских кораблях «Союз МС». Позднее его продлили до 2025 года. 

МКС космос
