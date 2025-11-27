С Байконура запустили ракету с экипажем для МКС
Ракета «Союз-2.1А» запущена с космодрома Байконур. Она выведет на орбиту корабль «Союз МС-28» с космонавтами, которые летят на МКС.
В экипаж вошли космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уилльямс. Космонавты продолжат работу по выполнению научных экспериментов и техническому обслуживанию станции.
Полет до МКС займет примерно три часа десять минут. После стыковки корабль пробудет на орбите 242 суток.
Астронавт NASA отправляется на МКС по соглашению о перекрестных полетах между Россией и США, которое было подписано в 2022 году. Соглашение предусматривало, что в период с 2022 по 2024 год три российских космонавта полетят на американских кораблях Crew Dragon, а три американских астронавта — на российских кораблях «Союз МС». Позднее его продлили до 2025 года.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили