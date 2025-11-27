Лукашенко заявил о разрушенных механизмах контроля над вооружениями
Многосторонние механизмы контроля над вооружениями либо полностью разрушены, либо прекратили быть эффективными из-за конфронтации, заявил на саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает телеграм-канал «Пул первого».
«Мы являемся свидетелями тектонических сдвигов в международных отношениях. <...> Многосторонние механизмы контроля над вооружениями либо полностью разрушены, либо утратили свою эффективность из-за отсутствия доверия и конфронтации», — сказал белорусский президент на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе.
Лукашенко отметил, что, кроме наращивания военного потенциала, соседние с Белоруссией государства активно проповедуют политику изоляции и разделительных линий — «от незаконных экономических санкций до закрытого неба и закрытых границ».
Ранее замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что после истечения срока Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) в феврале 2026 года число договоров в сфере стратегической стабильности сократится до минимума: из действующих механизмов останутся лишь бессрочные договоренности холодной войны о техническом снижении ядерных рисков.
Рябков напомнил о предложении президента Владимира Путина сохранить параметры договора еще как минимум на год, указав, что инициатива направлена на предотвращение роста напряженности и непредсказуемости. По словам замминистра, отказ США от этого подхода может привести к усилению гонки вооружений.
ДСНВ, подписанный в 2010 году и продленный один раз в 2021-м, ограничивает количество развернутых носителей и ядерных зарядов у России и США. Действие договора завершится 5 февраля 2026 года.
