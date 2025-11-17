Лукашенко назвал действия России и Белоруссии на фоне «давления извне»

Александр Лукашенко (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отношения Москвы и Минска подвергаются давлению извне, но «необходимо удержать свое». Главу государства цитирует БеЛТА.

По его словам, Белоруссия и Россия «были вместе и будут» — разорвать союз не дадут народы двух стран.

«Давление извне колоссальное. Не называю адреса, пароли, явки... Вы это хорошо знаете. Поэтому нам надо удержать свое. <...> Никто не сможет разорвать наше единство, как бы кому-то ни хотелось. Этого не позволят люди», — сказал белорусский лидер на встрече с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем.

Россия остается наиболее близкой страной для Белоруссии, несмотря на разговоры про многополярность, говорил ранее Лукашенко. По его словам, Минск и Москва прошли серьезную проверку на прочность. В марте на выступлении в Совфеде Лукашенко заявил, что Белоруссия проводит многовекторную политику, но в приоритете «открытые братские отношения» с Москвой.

«Если нам придется выбирать, мы всегда будем на стороне нашей России. По-другому не может быть», — сказал он.