Политика⁠,
Лукашенко назвал действия России и Белоруссии на фоне «давления извне»

Лукашенко заявил, что Москве и Минску нужно «удержать свое»
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отношения Москвы и Минска подвергаются давлению извне, но «необходимо удержать свое». Главу государства цитирует БеЛТА.

По его словам, Белоруссия и Россия «были вместе и будут» — разорвать союз не дадут народы двух стран.

«Давление извне колоссальное. Не называю адреса, пароли, явки... Вы это хорошо знаете. Поэтому нам надо удержать свое. <...> Никто не сможет разорвать наше единство, как бы кому-то ни хотелось. Этого не позволят люди», — сказал белорусский лидер на встрече с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем.

Путин и Лукашенко поговорили по телефону
Политика
Александр Лукашенко

Россия остается наиболее близкой страной для Белоруссии, несмотря на разговоры про многополярность, говорил ранее Лукашенко. По его словам, Минск и Москва прошли серьезную проверку на прочность. В марте на выступлении в Совфеде Лукашенко заявил, что Белоруссия проводит многовекторную политику, но в приоритете «открытые братские отношения» с Москвой.

«Если нам придется выбирать, мы всегда будем на стороне нашей России. По-другому не может быть», — сказал он.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Александр Лукашенко Россия Белоруссия Юрий Слюсарь Ростовская область
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
