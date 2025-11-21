 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

ФСБ предотвратила подрыв железной дороги в Краснодаре

Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press
Фото: Вадим Ахметов / URA.RU / Global Look Press

Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю предотвратили попытку подрыва железнодорожных путей в Краснодаре, которую планировали украинские спецслужбы. Как сообщили в ведомстве, диверсия была направлена на срыв графика перевозок военной техники и вооружений в зону военной операции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Задержан мужчина — гражданин Украины, постоянно проживающий на Кубани. Следствие установило, что он был завербован сотрудником СБУ через запрещенную в России социальную сеть. От куратора он получил задание совершить теракт с использованием самодельного взрывного устройства.

При задержании у мужчины изъяли средства связи с перепиской, а также обнаружили тайник с готовым взрывным устройством, предназначенным для подрыва железнодорожного полотна.

Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном приобретении взрывного устройства через интернет.

В октябре 2025 года сотрудники ФСБ  предотвратили подрыв на железной дороге в кубанской столице. Планировавший теракт являлся гражданином России, против него было возбуждено уголовное дело по четырем статьям. По данным федеральной службы, обвиняемый самостоятельно вышел на связь с представителем проукраинской террористической организации и по его заданию изготовил зажигательную смесь с целью поджога электрооборудования железной дороги.

