Жителя Севастополя осудили за подготовку подрыва машины главы Запорожья

Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Гражданина Украины Павла Чибисова приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за подготовку теракта против военнослужащих Российской Федерации и главы Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Республике Крым и Севастополю, передает «РИА Новости».

Как установило следствие, 60-летний Чибисов, находясь в Севастополе, получил от куратора из сил специальных операций ВСУ координаты тайника с самодельными взрывными устройствами. «По заданию украинских спецслужб он должен был совершить подрыв автомобиля военнослужащих Российской Федерации и главы Запорожской области. Мужчина задержан в городе Севастополе сотрудниками УФСБ», — уточнили в ведомстве.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном хранении взрывчатых веществ и приготовлении к террористическому акту. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал его виновным и назначил наказание в виде 10 лет колонии строгого режима с дополнительным штрафом в размере 300 тыс. рублей. Как отметили в УФСБ, апелляционные инстанции оставили приговор без изменений.

Накануне Южный окружной военный суд приговорил жителя Ставропольского края Александра Жигуна за то, что он пытался подготовить теракт в здании местной таможни.

С февраля по март он изучал места, где можно совершить теракт. После диалога со своим куратором он решил поджечь и взорвать здание таможни. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Первые четыре года он проведет в тюрьме.