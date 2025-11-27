У близких обвиняемого во взятке экс-сотрудника МВД нашли более 70 счетов

Фото: СК России

Следствие выявило более 70 банковских и брокерских счетов, открытых на родственников бывшего сотрудника управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») МВД России Георгия Сатюкова. Об этом сообщает ТАСС.

Счета были зарегистрированы на его жену, брата, отца и мать, но фактически ими управляли сам Сатюков и его сообщник Дмитрий Соколов. На брата приходилось 36 счетов, на родителей — 29, на жену — 6.

Сатюков и Соколов обвиняются в получении рекордной взятки в размере почти 5 млрд рублей. По версии следствия, они вымогали криптовалюту у администратора биржи WEX Алексея Иванова (Билюченко) с марта по октябрь 2019 года. Сатюков занимал должность в управлении по борьбе с киберпреступлениями, что позволяло ему оказывать давление на представителей криптобизнеса.

Оба фигуранта были заочно арестованы и объявлены в международный розыск, так как в настоящее время скрываются за границей. Уголовное дело было возбуждено в августе 2023 года по статье о получении взятки в особо крупном размере. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления.

Взятка в деле Сатюкова — одна из крупнейших в истории России. Среди других крупных взяток — 1,4 млрд руб., которые получил экс-полковник Дмитрий Захарченко, его приговорили к 16 годам тюрьмы. В октябре за взятку более чем 7 млрд руб. такой же срок получил экс-начальник следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев.