В Севастополе задержали мужчину по подозрению в подготовке теракта
ФСБ сообщила о задержании жителя Севастополя — уроженца Винницкой области 1968 года рождения — по подозрению в подготовке взрыва у памятника в честь 300-летия российского флота.
По версии следствия, мужчина готовил теракт «с целью устрашения населения». Он изучил инструкцию по изготовлению бомбы, приобрел необходимые компоненты и собрал радиоуправляемое взрывное устройство осколочно-фугасного действия, говорится в сообщении.
Задержанный, как указывает ФСБ, также собирал информацию о российских военных объектах в Крыму и последствиях ракетных обстрелов ВСУ, размещая эти данные на проукраинских интернет-ресурсах.
Против мужчины возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном хранении взрывных устройств и подготовке к теракту, он арестован и ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, отмечается в сообщении.
В начале октября за попытку взорвать железнодорожный мост в Севастополе мужчина получил 15 лет колонии. Суд установил, что его завербовали, после чего он начал готовить диверсию. Дома у него нашли самодельную бомбу, детонаторы, аппаратуру для подрыва и три пакета взрывчатки весом 1,7 кг. Кроме того, вместе с мужчиной действовал его знакомый, который собирал данные о системе ПВО для будущих ракетных ударов.
