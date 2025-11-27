В Севастополе задержали мужчину по подозрению в подготовке теракта

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

ФСБ сообщила о задержании жителя Севастополя — уроженца Винницкой области 1968 года рождения — по подозрению в подготовке взрыва у памятника в честь 300-летия российского флота.

По версии следствия, мужчина готовил теракт «с целью устрашения населения». Он изучил инструкцию по изготовлению бомбы, приобрел необходимые компоненты и собрал радиоуправляемое взрывное устройство осколочно-фугасного действия, говорится в сообщении.

Задержанный, как указывает ФСБ, также собирал информацию о российских военных объектах в Крыму и последствиях ракетных обстрелов ВСУ, размещая эти данные на проукраинских интернет-ресурсах.

Против мужчины возбуждены уголовные дела по статьям о незаконном хранении взрывных устройств и подготовке к теракту, он арестован и ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, отмечается в сообщении.

В начале октября за попытку взорвать железнодорожный мост в Севастополе мужчина получил 15 лет колонии. Суд установил, что его завербовали, после чего он начал готовить диверсию. Дома у него нашли самодельную бомбу, детонаторы, аппаратуру для подрыва и три пакета взрывчатки весом 1,7 кг. Кроме того, вместе с мужчиной действовал его знакомый, который собирал данные о системе ПВО для будущих ракетных ударов.